Asdrúbal Cabrera dice que jugará cualquier posición para los Mets

Junio 29, 2017 - 12:12 pm

Aparentemente Asdrúbal Cabrera cambió de parecer en torno a su futuro con los Mets de Nueva York.

Cinco días después de haber pedido ser cambiado porque los Mets lo movieron del campocorto a la segunda base, Cabrera le dijo al diario New York Post que estaba retirando su pedido.

“Yo me quiero quedar aquí”, le dijo Cabrera al diario. “Este es un gran equipo. En el momento que dijo eso, yo no estaba diciendo que quería ser cambiado. Yo solo estaba diciendo que parecía que ellos no tenían un plan para mí. … Si ellos tienen un plan para mí, ellos deberían decírmelo”.

El viernes, Cabrera dijo que no estaba contento con su mudanza a la segunda base pero el miércoles en la noche, luego de conectar cuadrangular en la victoria de los Mets 8-0 sobre los Marlins de Miami, le dijo al Post que estaba dispuesto a jugar en cualquier posición para los Mets.

“Me gusta mucho este equipo. Me siento bien jugando en la segunda base. Yo soy un jugador profesional. Me gusta jugar en cualquier posición. Solo sentí que no tenía buena comunicación con el equipo en ese momento. Ahora tengo que esperar y ver qué pasa”, le dijo al diario Asdrúbal Cabrera.

Los Mets movieron a Cabrera, de 31 años, a la segunda base porque se espera que su intermedista titular Neil Walker se pierda varias semanas de juego debido a un desgarro en el tendón de la corva.

Cabrera ha lucido caliente en el plato desde su cambio de posición, el que coincidió con su regreso de una lesión de pulgar que lo mantuvo inactivo desde el 12 de junio. Se ha ido de 21-10 con un cuadrangular y dos remolcadas, y ha anotado cinco carreras.

En el terreno, no ha cometido pifias en sus cinco partidos en la segunda base y ha ayudado a convertir cinco dobles matanzas.

Agencias