Asamblea Nacional rechaza “persecución” contra alcaldes opositores

Junio 13, 2017 - 8:20 pm

El Parlamento de la República aprobó un acuerdo en rechazo a lo que consideran una persecución judicial contra alcaldes opositores, esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera una sentencia que obliga a mantener abiertas las calles y avenidas de sus respectivas jurisdicciones que en los últimos 60 días han sido bloqueadas por manifestantes.

De no cumplirse esta exigencia del máximo tribunal, los alcaldes de oposición podrán ser penalizados con cárcel, como fue el caso del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue encarcelado en 2014 por no cumplir con lo establecido en el estatuto.

El diputado Alexis Paparoni hizo referencia a la polémica sentencia y cuestionó que solo vaya dirigida a ocho alcaldes. “Qué casualidad que sentencia TSJ sobre barricadas sea sólo para 8 alcaldes de la Unidad mientras amparan a colectivos”, expresó el parlamentario.

En la plenaria del parlamento también se aprobó un acuerdo de reconocimiento al logro histórico de la selección nacional de fútbol en categoría sub-20, que alcanzó el puesto de subcampeón en el Mundial Sub-20 celebrado en Corea del Sur.

Sobre este gesto de cortesía, el diputado Miguel Pizarro alabó el esfuerzo de cada uno de los jugadores de la selección de fútbol en medio de la crisis generalizada que atraviesa Venezuela.

“A estos muchachos les tocó alternar entre los partidos y la dura realidad que hoy enfrenta el país. esa camiseta representa al país donde se rindan honores a la juventud y no se le despide en Maiquetía o el cementerio”, enfatizó Pizarro.

Por último, fue aprobado un acuerdo que ratifica la urgencia en la creación de un canal alimentario para solventar la severa escasez de alimentos que atañe a los venezolanos desde el año 2015.

Sobre este tema el diputado Carlos Paparoni criticó que el Gobierno de Maduro desvíe el presupuesto de la nación para el sector militar y de control de orden público.

El hambre es el motivo por el que el pueblo sigue protestando el pueblo que Maduro califica de terrorista (…) El Gobierno ha gastado 61 millardos Bs. en represión. Con eso se pudiera haber producido 96mil toneladas de maíz blanco”, señaló Paparoni.

Por su parte el diputado José Trujillo solicitó a la comunidad internacional aplicar los mecanismos legales para proveer al país de alimentos y medicinas.

Caraota Digital