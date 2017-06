Arias Cárdenas: “El daño más grande que ha hecho la oposición es desatar el malandraje”

Junio 29, 2017 - 6:09 pm

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hoy en rueda de prensa, rechazó enfáticamente los hechos de violencia, caos y destrozos, que se generaron este miércoles en la noche, a consecuencia del llamado a “trancazo”, convocado el 28 de junio por sectores de la oposición.

En el encuentro con los medios que ofreció en la residencia oficial, estuvo acompañado de la presidenta del Clez, Magdelis Valbuena; el secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos; el secretario de Seguridad Ciudadana, comisario general Biagio Parisi y el secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez.

El mandatario regional, subrayó que no se puede justificar la violencia de ningún tipo, por eso llama a la paz y a que no se repitan episodios como los de esa noche. Durante la rueda de medios fue colocado un audio, de una señora, que en medio de sus desesperación pedía no transitar por la Circunvalación 1, para evitar ser atacados por delincuentes.

¿Quién desata la violencia?

En ese sentido apuntó el Gobernador, “el tema es quién desata, quién activa esas fuerzas negativas. Quién responde. Que no me digan los líderes de Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo que quieren a Maracaibo”.

Cuestionó el ecocidio terrible de árboles centenarios que son usados para obstruir vías, con las consecuencias que eso genera a la ciudad.

En tal sentido formuló un reclamo a la alcaldesa – Eveling Trejo de Rosales- y a los líderes de la oposición, “esto no es la vía, esto es destrucción; nosotros seguimos con nuestros esfuerzos para construir, esto no ayuda”.

Recordó que para el 10 de diciembre han sido convocadas las elecciones regionales, que son un mecanismo para llegar al poder, “yo aceptaré lo que digan sobre mi gestión, pero no es asaltando y destruyendo que se hace”.

“Parte doloroso”

Arias considera el parte oficial de la jornada de protestas, como “doloroso”. “No se si algún líder político responda por los muertos ocasionados, pero nosotros sí los estamos ayudando. Es necesario que el liderazgo opositor piense en el Zulia”.

A su juicio, “el daño más grande que ha hecho la oposición al Zulia es desatar el malandraje; eso es provocar que despierte una herencia del siglo diecinueve; tenemos que salir en liderazgo político (…). defiendo la marcha pacífica”.

Hoy, dijo el mandatario, resguardamos la marcha que iba hacia el CNE, no pueden llegar y soltar una molotov y después decir que hubo represión.

Cree que toda la violencia generada “nos está llevando a una confrontación de hermanos contra hermanos; llamo a la reflexión y al pueblo. No puede ser que digan yo tranco, no me importa que alguien tenga que ir a una diálisis, o tranco al camión que lleva comida”.

Envió un mensaje directo a Manuel Rosales, fundador del partido UNT y a la actual alcaldesa Eveling Trejo de Rosales, “Manuel y Eveling, cuando Maracaibo esté limpia será un triunfo, no sigan guarimbeando”.

Nosotros, expresó, seguimos trabajando, no nos van a parar, pido al pueblo que rechace esta violencia.

“Qué dicen Eveling y Manuel de esos arrollados. Propusimos la Asamblea Nacional Constituyente frente a la destrucción”, dijo.

Acotó que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es una vía electoral para solucionar las diferencias.

De igual manera, precisó, que junto al ministro Elías Jaua, en Zulia, se debatieron diversos temas sobre la ANC.

Fotos: Kristopher Castillo/Noticia al Día