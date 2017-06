Ariana Grande no olvida a las víctimas del atentado de Manchester

Junio 7, 2017 - 10:17 am

Ariana Grande ya ha recolectado más de 400 mil dólares para las víctimas del ataque de Mánchester gracias a One Love Manchester, el concierto benéfico lleno de estrellas que se llevó a cabo este fin de semana. Pero su ayuda no terminó ahí.

Grande estrenó One Last Time en 2015, y ahora lo relanzó para reunir más fondos de caridad con ayuda de las nuevas ventas de su famoso sencillo. Estas ganancias también irán en pro de las personas afectadas por el ataque terrorista del pasado 22 de mayo. Igualmente hizo con el tema ‘Somewhere Over the Rainbow’, interpretado durante el concierto benéfico.

Por su parte, La Cruz Roja Británica anunció que recibieron 9 millones de dólares en donaciones gracias a One Love Manchester.

Luego del incidente registrado en el Manchester Arena, donde murieron 22 personas y decenas resultaron heridas, los fans de Ariana reposicionaron One Last Time en las carteleras musicales al convertirlo en una especie de himno de esperanza.

Esta canción también fue escuchada en el One Love Manchester, cuando Ariana Grande decidió cerrar el show con ella, cantándola en compañía de los otros artistas que la acompañaron y, por supuesto, junto a un público de miles de personas.

Como si fuera poco, la artista decidió hacerse el tatuaje de una abeja obrera para recordar a las víctimas de aquella noche en el Manchester Arena. Este animal es el símbolo de la ciudad.

