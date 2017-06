Ariana Grande llegó a Manchester para concierto benéfico por las víctimas del atentado (Foto)

Junio 2, 2017 - 2:56 pm

Ariana Grande arribó este viernes al Reino Unido para dar su esperado concierto a beneficio de las víctimas del atentado del pasado 22 de mayo, cuando un atacante suicida hizo estallar una bomba en el Manchester Arena, después del concierto de la artista, dejando a 22 personas sin vida y a más de 100 heridas, todos fanáticos que salían del espectáculo.

La intérprete de One Last Time aterrizó este viernes en el Aeropuerto Stansted en Londres. El concierto llamado One Love Manchester contará con la participación de estrellas como Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Little Mix, Miley Cyrus, y más. Los boletos fueron puestos a la venta el jueves y se agotaron en solo seis minutos.

Para cruzar nuevamente el océano, Ariana Grande vistió de manera casual, con pantalones deportivos grises, un sweater blanco de talla grande y llevó el cabello trenzado en una cola alta. La diva pop viajó en compañía de sus padres y de su novio Mac Miller.

