Ariana cumplió: On Love Manchester rindió tributo a las víctimas del atentado

Junio 4, 2017 - 4:10 pm

Este domingo, en Manchester, Inglaterra, se llevó a cabo el concierto One Love Manchester, iniciativa de Ariana Grande en homenaje a las víctimas del atentado del pasado 22 de mayo.

El momento más esperado del evento fue la presentación de Grande, la diva salió al escenario notablemente conmovida, pero decidida a cumplir con su presentación. Entre la emoción y el llanto los asistentes la ovacionaron.

Todas las ganancias serán donadas a las víctimas del suceso y sus familiares. En tarima, participan grandes figuras de la música como Madonna Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, One Direction, Niall Horan, Take That y Usher.

A través de la red social Twitter, la tendencia #OneLoveManchester se posicionó en el número uno. Las reacciones en las redes fueron positivas, pues la música une y este concierto fue ejemplo de ello.

Miley y Ariana juntas en Don’t dream it’s over por primera vez en directo! #OneLoveManchester pic.twitter.com/zdHekxDPq6 — Miley Cyrus Daily (@MileyCyrus_es) 4 de junio de 2017

