Animadora de “La Bomba” habla sobre su presunto video sexual con dos hombres (Foto)

Junio 2, 2017 - 2:21 pm

A través de las redes sociales comenzó a correr un video Triple X en el que la presunta protagonista es la nueva animadora del programa de farándula “La Bomba”, Yeimmy Rodríguez.

En las explícitas imágenes publicadas por una cuenta de Instagram llamada @thelove_beach se aprecia a una mujer, que aseguran en la descripción del post es Rodríguez, mientras esta mantiene relaciones sexuales con dos hombres y utiliza lentes de sol para ocultar identidad.

En torno a esto, la conductora emergente Yeimmy Rodríguez se manifestó rápidamente en su cuenta en la mencionada red social asegurando que se trata de un montaje y que ella nunca se ha grabado manteniendo relaciones sexuales.

“1- no tengo el cuerpo tan bello 2- nunca en mi vida me he granado manteniendo relaciones sexuales 3- no estoy bronceada, ni he logrado un bronceado como ese 4- quisiera tener ese cuerpo 5- en serio quiero ese cuerpo PD: el cabello también feliz día. Dios bendiga a toda la gente mala y frustrada por no tener el éxito que tengo yo! Y lo tengo por luchar honestamente sin dañar a nadie. ❤❤❤ besos ”, escribió Yeimmy Rodríguez para acompañar un collage de capturas del audiovisual.

Agencias