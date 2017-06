Ana Elisa Osorio: La ANC es ilegítima, una violación a la Constitución

Junio 9, 2017 - 10:07 am

La ex ministra del ambiente e integrante de la plataforma en defensa de la constitución, Ana Elisa Osorio, afirmó este viernes que el “chavismo” ya no es una unidad porque Maduro está atentado contra la constitución, legado principal del ex presidente Chávez.

“Esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por parte de Nicolás Maduro es ilegítima, es una violación a la constitución porque el pueblo es quien convoca según lo estipulado en la carta magna” recalcó Osorio, el presidente puede tener la iniciativa pero debe haber un referendo revocatorio, “quisieron confundir a la gente”, explicó en el programa de Shirley Radio del Circuito Onda.

Ana Elisa Osorio aseguró que esta constituyente no resolverá los problemas de escasez, inflación e inseguridad del país, más bien incentivo una situación de violencia, inconformidad y manifestaciones por parte de los actores quienes están en contra de la ANC.

Unión Radio