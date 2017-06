Ana Brnabic, mujer abiertamente gay, propuesta como primer ministro serbia

Junio 15, 2017 - 1:33 pm

El presidente serbio nombró este jueves a una mujer como primer ministro, Ana Brnabic, la primera en la historia del país, que además es abiertamente homosexual.

Brnabic, de 41 años de edad, era hasta ahora la ministra de Administración Pública.

“He decidido proponer al parlamento de Serbia a Ana Brnabic como primer ministra designada” explicó el presidente, Aleksandar Vucic, a los periodistas. “Posee las cualidades personales y profesionales para ejercer esa función” añadió.

Fue Vucic, cuando ejercía de primer ministro, quien invitó a Brnabic a asumir funciones políticas, en agosto de 2016.

Su llegada al gobierno hizo que a muchos les rechinaran los dientes, en el propio entorno de Vucic y su partido.

Entonces el primer ministro, que la había puesto al frente de la Administración, respondió a quienes no simpatizaban con la idea de una ministra gay: “sus elecciones personales no me interesan (…) solamente los resultados”, además de destacar “su carrera profesional impecable”.

La eventualidad de nombrarla primera ministra también provocó ciertos comentarios. Uno de los socios menores de la coalición en el poder, Dragan Markovic, quien ya se opusiera el año pasado a la nominación de Brnabic en el gabinete, manifestó recientemente desear un jefe de gobierno que fuera “padre de familia, y que tenga hijos”.

“Se trata de una declaración inapropiada e irresponsable, sin lugar a dudas discriminatoria”, declaró la propia Brnabic.

El poderoso Vucic ocupaba el puesto de primer ministro desde 2014 hasta hace dos semanas, en que se convirtió en presidente de Serbia.

Esta función es ampliamente protocolar, pero los analistas estiman que Vucic va a consolidar su poder. Sus detractores no dejaron de acusarlo de autoritarismo como cuando era jefe del gobierno.

“Vucic quiere mostrar a Serbia como un país liberal, donde las libertades se encuentran a un alto nivel”, dijo al comentar la nominación de Ana Brnabic a la AFP el analista político Boban Stojanovic.

El presidente también quiere mostrar “a todos sus adversarios políticos en Serbia que él es la personalidad más poderosa del país”, añadió Stojanovic.

La Serbia de Vucic intenta mejorar su imagen y mostrarse como un país tolerante, sobre todo tras las críticas que se le han hecho en cuanto a la protección de los derechos de las minorías, en particular la LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales).

Nacida en Belgrado y diplomada por la universidad británica de Hull, antes de desembarcar en el gobierno serbio ejercía de responsable de una asociación mixta, privada y pública, establecida en 2006, para mejorar las condiciones de desarrollo del país.

Serbia es un país conservador, en el que las Gay Pride se celebra anualmente bajo protección policial. Aunque desde hace un par de años se desarrollan en calma, en 2010 la violencia de extremistas hostiles a la celebración provocó más de 150 heridos, policías en su mayor parte.

AFP