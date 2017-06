Américo Gollo: “El problema del país es ético, aquí no hay punto medio”

Junio 16, 2017 - 1:27 pm

Américo Gollo, poeta filosofo, docente universitario, ensayista, profesor y artífice de la Facultad Experimental de Arte de LUZ, considera que el país marcha muy aceleradamente y el Gobierno en estos meses logró un milagro y es que “la mayoría, un 85% de los venezolanos esta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente”. A su juicio el problema del país es “ético, aquí no hay punto medio”.

Además asegura que el Ejecutivo activó otro milagro ” y es que los candidatos que promueve a la ANC son un troglodismo en acción. Uno de ellos es Diosdado Cabello, cuyo proyecto es mantener su programa de televisión y el otro es eliminar a los traidores, umo de ellos es la Fiscal Luisa Ortega. Para ellos el traidor es quien disiente, porque hay que decir que la Fiscal ética y jurídicamente tiene toda la razón”.

Problema ético

Por otra parte en relación a la violencia desatada en manifestaciones, que suman 74 muertes sostiene “la resistencia se multiplica, la muerte no puede ser el indicador, pero allí esta no la podemos negar (..) para un régimen decente por definición un solo muerto por la libertad es mucho. Son muchos los muertos y cuya vida la han hecho por un planteamiento hermoso del hombre, que es la capacidad de luchar por la libertad. Ese proceso va creciendo, y no por mártires, pero si pedimos como dice la Biblia, La sangre del justo pide justicia, la sangre de tu hermano pide justicia. Y en esta circunstancia es el desiderato”.

Observa que “el problema del país es ético, aquí no hay punto medio, escogemos entre una dictadura o la libertad”, dijo.

Crisis Psuv

Igualmente criticó la candidatura de la primera dama Cilia flores, “quien tiene familiares a punto de ser condenados por narcotraficantes y el otro candidato es Francisco Ameliach, ex gobernador a quien todos ya conocen su conducta histórica; y para cerrar las candidaturas Iris Varela (…)”.

En entrevista con Noticia al Día, Gollo destacó en ese sentido que esas candidaturas de la ANC “evidencian la crisis que hay dentro del Psuv y sobre todo el fin de la Constituyente. La tragedia de ellos no tiene nombre”.

Toda Constituyente es para hacer una nueva Constitución, explicó, por dos razones, bien porque no le sirve a quien maneja el poder o bien porque la contradicciones sociales son tan grandes que hay que hacer una nueva.

Trampa electoral

Sobre la publicación del cronograma electoral para las elecciones de gobernadores y diputados, previsto para el 10 de diciembre, dijo, “esa convocatoria es una grotesca trampa. Porque en las bases de la Constituyente posible, no hay base temporal”.

“Si le creemos a Diosdado -Cabello- y a Iris -Varela- lo primero que harán es acabar con las instituciones si es así eso desaparece, la Asamblea Constituyente puede decir no hay elecciones o ponerle condiciones a los posibles elegibles”.

Aplaudió la decisión de los rectores de la casa de estudio al negarse a entregar la data de sus estudiantes. “Uno no sabe que harían con eso”.

Oposición

Para el docente universitario la oposición está unida en un fin , “y si lo logra, como se esta haciendo… mira ayer salió la Divina Pastora en procesión por la paz, aprovecho y digo que la Chnita también debería tener participación activa. Porque el objetivo final es frenar este proceso que nos llevaría a una dictadura poco conocida, alejada de la cultura venezolana y a la ética mundial”.

Ya el conflicto se llevó (…) ya la gente pide más libertad que comida, apuntó. “Es obvio que una manifestación de calle origine molestia, pero puedo garantizar que el que se molestaba antes porque no lo dejaban pasar ahora busca al responsable que no lo dejaba pasar y no es precisamente quien cierra, el responsable es el régimen, no tenemos alimentos, no tenemos medicina, comida. El Presidente le pide al Papa que los muchachos no participen en protestas, cuando la mortalidad infantil es una de las más altas; se nos están muriendo los diábeticos , porque no hay nada en los hospitales, no hay antibióticos”.

“En muchas barriadas ya la misma gente pone sus propios obstáculos para que la gente no pase, pero es más en las mismas urbanizaciones la gente se ha cerrado porque el pranato, la delincuencia, la impunidad con la cual viven los delincuentes ha sido tan grande que cada quien pone”, expresó Américo Gollo al reiterar su desacuerdo con la Constituyente y en contraparte plantea que gobernadores y alcaldes salgan en defensa de sus ciudadanos, dejando ver su posición al Gobiermo.

Noticia al Día/Fotos Mysol Fuentes