Junio 23, 2017 - 7:58 am

Bonito y bueno pero caro: Así amanecieron los panes en Maracaibo. La especulación cada día toma más auge, a solo mitad de año, lo que solo es un trozo de harina inflado tiene un costo de 300 a 500 Bolívares por unidad.

Anteriormente una familia de 4 integrantes solía comprar una cuenta de pan y no pasaba más de 1.000 Bolívares, hoy con la misma cantidad solo puedes comprar dos o tres panes.

Así amanecieron los panes

En más de una panadería la venta de panes por unidad ha sido congelada debido a la dificultad para conseguir la harina y el alto costo de la azúcar. Por ejemplo en una pequeña panadería ubica en la Parroquia Chiquinquirá , el vació de las vitrinas lo cubre infinidades de paquetes de biscochos los cuales tienen un costo de 3.500 Bolívares, mientras que las vitrinas de los vendedores ambulantes se exhibe hasta 60 unidades de pan filón que equivale a dos panes francés, con un costo de 700 Bolívares cada uno, se podría decir que aun se puede comprar.

De acuerdo al sector en el que se encuentren ubicados el costo de los panes varía entre los 250 y 500 Bolívares, eso solo si lo hay, y si lo que deseas en comer un pan de buena calidad, debes pagar hasta 500 Bolívares por unidad y de 8 a 10 mil por un pan grande que a duras penas rinde para la cena de una familia con cuatro integrantes.

En “La panadería de Carlos” ubicada en Sabaneta, un pan ronda entre los 200 y 250 por unidad y 2.500 a 3.500 por paquete.

“Para un día de producción requiero de al menos medio saco de harina, un kilo de manteca, media pasta de levadura y un kilo de azúcar, lo que en números se traduce a más de 300 mil, mi ganancia diaria es de 400 o 500 dependiendo como este el día, a pesar de que no tengo punto, puedo decir que mis ventas son relativamente buenas debido al costo de los panes” Señalo, Carlos dueño de la panadería

Los números no están dando y aquel que todavía desea mantener su negocio debe luchar contra la especulación o asociarse para no perder, pero lo que sí está claro es que no pueden hacer el papel de ciudadano comunitario, cuando los números ya no dan; Sin embargo, este no es el caso de Carlos, quien a pesar de mantener humildemente su panadería debe cancelar 12 mil Bolívares en transporte para que le lleven la mercancía hasta el local, cancelar a sus empleados y el alquiler del local y las maquinas.

Y para aquellos que pensaban que un podía desayunar o cenar con unos panes y la dichosa bebida negra adorada por todos “Coca-Cola” esta ronda los 3.500 y 5000 Bolívares.

Miriana Briceño/Pasante

Noticia al Día