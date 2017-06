Alcohólicos Anónimos celebra hoy con agüita e’ coco sus primeros 82 años de fundación

Junio 10, 2017 - 5:18 am

El 10 de junio de 1935 se funda la asociación Alcohólicos Anónimos.

Alcohólicos Anónimos (estilizado como AA o A.A.) es una comunidad internacional de ayuda contra la enfermedad del alcoholismo, iniciada en 1935 por William Griffith Wilson y Bob Smith en Akron, Ohio (EE.UU). Consiste en agrupaciones de plena autonomía de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Para ser miembro, el único requisito que declara el nuevo adherente es su deseo de dejar la bebida. Es una asociación sin ánimo de lucro y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos, y a ningún otro organismo .:3 Este movimiento se rige por 36 principios, los cuales se dividen en 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial.Otra de sus características descollantes es que tiene prohibido estatutariamente recibir cualquier tipo de ayuda económica pública o privada, ni subvenciones ni donaciones. Se sostiene con las contribuciones, de ordinario muy pequeñas, de sus miembros, lo que garantiza su independencia de cualquier organismo, tanto público como privado.

Alcohólicos Anónimos surgió en Akron el 10 de junio de 1935, tras una reunión entre Bill W., un corredor de bolsa de Nueva York, y el Dr. Bob Smith, un eminente cirujano de esa ciudad. Ambos padecían graves trastornos por su forma de libar bebidas espirituosas. Bill había permanecido abstinente durante seis meses, y ese día, el Dr. Bob bebió su último trago . En esa ocasión,estos dos enfermos alcohólicos se conocieron personalmente, para después dejar de beber y alcanzar el estado sobriedad. En la actualidad, se calcula que hay alrededor de 116 000 grupos y más de dos millones de miembros en el mundo que han logrado su recuperación a través de esta comunidad.

Dónde operan Alcohólicos Anónimos

Esta comunidad opera en más de 180 países. La estructura básica de funcionamiento es el grupo, el cual se define de la siguiente manera: “Cuando dos o más individuos se reúnen con el único objetivo de conseguir la sobriedad se pueden definir así mismos como un grupo de A.A.”. “Los Doce Pasos” son los principios que sustentan la recuperación del alcohólico, la práctica de estos lleva a conseguir la sobriedad. “Las Doce Tradiciones”, son principios que permiten una buena relación entre los miembros y la comunidad exterior. Alcohólicos Anónimos indican que el programa no debe estar nunca organizado, que no deberán llegar a ser profesionales. También, que no existe autoridad dentro de Alcohólicos Anónimos, excepto la que puede manifestarse a través de la conciencia de grupo.Casi todos los países cuentan con una Oficina General de Servicio la cual es responsable de proporcionar todos aquellos servicios que harán posible la transmisión del mensaje de A.A. Cada oficina se sostiene con sus propias contribuciones y funciona de manera autónoma. Las estructuras de cada país se guían por los Doce Conceptos para el Servicio Mundial. Estos principios permiten que dichas estructuras cumplan con el objetivo fundamental de hacer posible el mensaje de A.A.

