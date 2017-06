A 57 años del brutal atentado contra el presidente Rómulo Betancourt

Junio 24, 2017 - 6:12 am

Un 24 de Junio de 1960 en Venezuela fracasa un espectacular atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt cometido por la guerrilla de las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional).

Rómulo Ernesto Betancourt Bello (Guatire, 22 de febrero de 1908 – Nueva York, 28 de septiembre de1981) fue un político y periodista venezolano.Presidente de Venezuela interino entre 1945 y 1948, y constitucional entre 1959 y 1964.

El 24 de junio de 1960 durante la celebración del aniversario de la Batalla de Carabobo se produce un brutal atentado terrorista contra la vida de Rómulo Betancourt en Caracas. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana una bomba en un auto estacionado estalló al pasar uno de los vehículos de escolta presidencial cercano al vehículo oficial, el cual se dirigía hacia el Paseo Los Ilustres. El atentado deja sin vida al jefe de la casa Militar Coronel Ramón Armas Pérez, produce quemaduras severas y deformación del rostro del Presidente Betancourt y destroza el vehículo presidencial.

Al día siguiente del atentado, Betancourt en un mensaje a la nación desde el Palacio de Miraflores, con las manos vendadas, dijo:

Quiero decirle al pueblo de Venezuela que debe tener confianza plena en la estabilidad de su Gobierno y en la decisión del presidente que él eligió para cumplir su mandato, como he venido diciendo y hoy reitero, hasta el 19 de abril de 1964. Nunca he ignorado los riesgos que comporta empeñarse en darle una orientación democrática seria al país (…) No me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. Pero esa dictadura vive su hora pre agónica, son los postreros coletazos de un animal prehistórico incompatible con el siglo XX.

El hecho terrorista fue denunciado ante la OEA, para condenar al Gobierno de Trujillo por violación a los derechos humanos dentro de su nación y por financiar ataques terroristas a un jefe de estado.

Wikipedia