La sorpresa de Shakira que revolucionará la boda de Leo Messi y Antonella Roccuzzo

Junio 30, 2017 - 9:49 am

Tras la confirmación de la asistencia de Shakira y Gerard Piqué a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo por parte de los organizadores de la ceremonia, siguen llegando datos sobre la presencia de la cantante y el jugador en el enlace.

Tras los rumores de una mala relación entre Antonella y Shakira y el posterior desmentido de la de Barranquilla, desde medios argentinos aseguran que la artista tiene preparada una sorpresa que revolucionará el enlace.

Al parecer, la colombiana, que pronto comenzará su gira mundial, cantará durante la mediática como regalo para la pareja. No se sabe aún la canción escogida para la ocasión o si interpretará los temas más populares de su repertorio. Lo que sí es seguro es que, de confirmarse la noticia, será uno de los momentos más divertidos de la celebración.

Una relación “excelente”

Según la propia Shakira confirmaba en una entrevista con Telemetro, mantiene una “relación excelente” con Antonella y hablaba así sobre los rumores de su supuesta enemistad:

“Yo no sé dónde sacan eso. No lo entiendo para nada porque además muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esa y parece que el rumor ha cobrado mucha fuerza. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la de Messi iremos porque Gerard y Messi son ‘amiguísimos’ desde que eran pequeñísimos”.

El estilista de Shakira estará en la boda

Además de los 260 invitados, entre los que estarán algunas de las caras más conocidas del fútbol internacional, Elvio Casciano, estilista de Shakira, estará para ayudar a la colombiana con su peinado.

El peluquero, conocido como “El Bichi”, ya ha adelantado que la cantante probablemente luzca un estilismo con “ondas al agua”.

La despedida de soltero de Messi

Donde parece que no hubo mucha música, pero sí muchos amigos íntimos fue en la despedida de soltero de Lionel Messi.

El jugador se reunía en su apartamento en Puerto Norte junto a sus amigos más íntimos y algunos de sus compañeros de la albiceleste, entre los que estaban el exmadridista Di María, Ezequiel Lavezzi, Kun Agüero y Ever Banega.

Agencias