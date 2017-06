Los invitados especiales a la boda de Lionel Messi

Junio 29, 2017 - 10:28 am

Faltan pocas horas para la celebración de la boda del futbolista argentino Lionel Messi y su mujer, Antonela Roccuzzo, quienes contraerán matrimonio este viernes en Rosario, la ciudad natal de ambos. Será una gran fiesta con más de 200 invitados, entre los que habrá varias figuras del fútbol mundial.

Entre los 260 invitados, en su mayoría integrantes de los planteles de Barcelona y de la Selección Argentina, amigos y familiares, habrá tres ex importantes jugadores del Barça: Ronaldinho, Deco y Sylvinho, ya confirmaron su presencia. También asistirá Xavi Hernández y su mujer, Núria Cunillera.

Por qué Lionel Messi los invitó a su boda

Todos ellos fueron jugadores fundamentales durante los primeros años de Messi en el primer equipo. Cuando el crack argentino pasó a integrar la plantilla de élite a fines de 2003, fueron Ronalinho, Deco, Sylvinho y Xavi quienes lo “apadrinaron” y le brindaron a apoyo.

En el momento en que Messi fue promovido al primer equipo, Ronaldinho Gaúcho era la máxima figura del Barça. El brasileño se transformó en una especie de mentor para el argentino, quien por entonces tenía tan sólo 16 años. Forjaron una gran amistad y quedó demostrado en la última visita de “Dinho” a la ciudad deportivo del club catalán, ya que Messi interrumpió el entrenamiento para darle un cálido abrazo e intercambiar bromas.

Por su parte, el portugués Deco le cedió su lugar el día que Messi debutó de forma oficial con el Barcelona. Leo tenía 17 años e ingresó en un encuentro al Espanyol en el complemento. En tanto, la relación con Sylvinho, un lateral izquierdo de mucha experiencia, nació en una gira de pretemporada con el Barcelona. “Cuando llegué todos me dieron una gran bienvenida, pero cuando fuimos a la gira, con el que más contacto tenía era con Sylvinho. Era el más veterano de todos, el que mejor me cuidaba y me trataba”, contó Messi.

Por último, el caso de Xavi Hernández se explica porque ha sido el capitán de los mejores años de Messi en el Barcelona y siempre fue un líder para el argentino dentro y fuera del campo de juego. “Personalmente me considero su amigo. Como persona es introvertido. Le cuesta abrirse, pero cuando coge confianza es muy divertido. Tiene una ironía buenísima. Y un corazón enorme, es muy buen tipo. Siempre tiene un momento para ayudar en lo que le pidas”, escribió Xavi sobre Messi en una carta publicada en enero de 2016 en El País.

