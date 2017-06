Eduardo Paredes: “Quiero lanzar en Venezuela este año”

Junio 28, 2017 - 4:18 pm

Luego de debutar en las grandes ligas con los Angelinos de Los Ángeles y Anaheim, el lanzador Eduardo Paredes regresó a la filial triple A de los californianos donde espera hacer los ajustes necesarios para regresar a las mayores.

“Al mánager le gusto mi trabajo aunque fue una sola salida, pero me indicaron que viniera a ligas menores a corregir algo en la manera de soltar la pelota cuando lanzó recta y cambio, los coach me indicaron que cuando vean mis videos me pueden atacar por allí”, dijo el diestro vía telefónica.

Paredes debutó el pasado 23 de Junio en el Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston trabajando dos entradas y dos tercios donde permitió dos careras producto de un jonrón del también venezolano y ex jugador de los rapaces Sandy León.

“No conocía a Sandy, en Grandes Ligas hay que mantener la bola bajita, le dejé un pitcheo en la zona y dio jonrón, esa es la principal diferencia que ví entre las menores y las grandes ligas”, acotó el cuarto trujillano en jugar al máximo nivel del béisbol.

“Bueno me siento orgulloso de mi tierra, hablé con Leonel Campos luego de mi debut, me felicitó y me dijo que siguiera trabajando mi meta es regresar por más tiempo”, dijo

Inicios

El pitcher de 22 años es nativo de Las Cocuizas, municipio Miranda del estado Trujillo, allí dio sus primeros pasos en el mundo del béisbol, en un estado donde el Fútbol es el rey de los deportes.

“Jugué fútbol pero muy poco, mi papa tenía una escuela de béisbol y por eso me inclinaba más por este deporte, jugaba en Sabana de Mendoza, fui a dos campeonatos nacionales y jugando en Carora fue que vieron para firmarme”, aseguró

El derecho se convirtió en el vigésimo primer pelotero criollo en jugar en MLB sin haberlo hecho en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y espera este año debutar con el uniforme de los actuales campeones del circuito.

Debut en LVBP

“Hablé con el señor Luis Rodolfo Machado y con el mánager Lipso Nava durante el spring training y quiero lanzar en con las Águilas, el año pasado la organización cambio de planes a última hora, pero de vedad quiero lanzar en Venezuela este año”, concluyó Eduardo Paredes quien lanzó dos entradas en blanco en la jornada del martes 27 de Junio en triple A con el equipo Salt Lake Bees.

Prensa Águilas