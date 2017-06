Anthony Rizzo critica a Miguel Montero por sus comentarios sobre Jake Arrieta

Junio 28, 2017 - 1:52 pm

Un día después que el receptor de los Cachorros de Chicago Miguel Montero le echara la culpa al lanzador abridor Jake Arrieta por la gran noche en los senderos que tuvieron los Nacionales de Washington, su compañero Anthony Rizzo criticó a Montero al decir que sus comentarios constituyeron una movida ‘egoísta’.

“Nosotros ganamos como equipo y perdemos como equipo”, dijo Rizzo durante su aparición semanal en la radioemisora ESPN 1000. “Si comienzas a apuntar con el dedo eso te convierte en un jugador egoísta. No estoy de acuerdo. Nosotros tenemos otro receptor (Willson Contreras) quien saca de out a todo el que intenta robarle y él le trabaja a Jon Lester quien no es muy rápido en la loma. Eso no es un secreto. Irse a hablar con los medios sobre cosas como esas, no creo que sea algo muy profesional”.

Los Nacionales le robaron siete bases a Montero y Arrieta en su victoria 6-1 sobre los Cachorros el martes. Luego del partido, Montero descargó sus frustraciones y le echó la culpa a su lanzador.

“Esa es la razón por la que estuvieron corriendo por todos lados hoy, porque él [Arrieta] estaba lanzando lento hacia el plato”, dijo Montero. “Tan simple como eso. Es una vergüenza que sea mi culpa porque no saqué a nadie de out… “Realmente apesta, porque las bases robadas me las acreditan a mí. Cuando realmente miras el asunto, el lanzador no me ayudó en nada, así que, todos dicen ‘Miggy no pudo sacar a nadie’. Pero mis lanzadores no aguantaron a nadie.

Estadísticas negativas

Miguel Montero lleva de 31-0 en intentos de sacar a los que intentan robarle una base esta temporada, aunque él siempre se le ha conocido por ser un gran enmarcador de lanzamientos. Pero ese no fue el caso el martes. De acuerdo con ESPN Datos, hubo seis lanzamientos de Arrieta que se cantaron bolas que tenían más de un 75 por ciento de probabilidades de ser cantados strikes. La temporada pasada se ubicó en tercer puesto obteniendo strikes adicionales para sus lanzadores. Pero este año anda en el puesto 44 entre 66 receptores calificados.

“Él está frustrado”, dijo Rizzo. “Obviamente está frustrado… es la segunda vez que va a los medios a ventilar cosas y que no acude a sus compañeros. Uno pensaría que como veterano que es, tomaría mejores decisiones sobre cosas así.

Montero habló con los medios en noviembre pasado sobre su falta de tiempo de juego y su comunicación con el manager Joe Maddon. Ambos tuvieron una cena en los entrenamientos primaverales para aclarar sus problemas y desde entonces Montero había sido un buen compañero. Pero eso cambió el martes.

“Nosotros ganamos como 25 y perdemos como 25 y, cuando vas a los medios a ventilar cosas como estas, ¿cuál es el punto?”.

