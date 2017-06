Zlatan Ibrahimovic reforzaría al Atlético de Madrid

Junio 26, 2017 - 7:14 pm

Zlatan Ibrahimovic es una de las grandes joyas del mercado de fichajes. Desde que se confirmó que el Manchetser United no le renovaría contrato ha estado en la órbita de muchos clubes, pero el único hándicap es la lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta el mes de enero, pero allí entra un club al que ese hecho le cae como anillo al dedo.

El Atlético de Madrid, según el medio italiano Tuttosport, estaría interesado en contratar los servicios del delantero sueco para la próxima campaña. Los colchoneros están sancionados por la FIFA, por los traspasos ilegales de menores, debido a esto no podrá inscribir jugadores en La Liga por dos ventanas de fichajes; ya una la cumplió el pasado invierno y la otra es esta veraniega, por lo que en enero es que podrán inscribir sus fichajes y es allí donde encaja la figura de Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic estaría recuperado plenamente en enero de 2018

Tras la lesión sufrida en los ligamentos de su rodilla, Ibra estaría recuperado plenamente en enero de 2018. El club podría ficharlo ahora, ayudarlo con su recuperación y en primer mes del año que viene estaría listo para ayudar al equipo rojiblanco en todos los frentes (Liga, Champions League y Copa del Rey) sin ninguna restricción.

Simeone no pondría peros, porque sabe la calidad que atesora Zlatan Ibrahimovic y el efecto positivo que le daría al equipo cuando comience a jugar. Además recuerda el paso de un viejo compañero, Chrsitian Vieri, que llegó para jugar una sola campaña y en Liga hizo 24 goles en la misma cantidad de partidos, terminando con una cifra de 29 goles en todas las competiciones.

Otros delanteros han sonado para el Atlético, como Diego Costa o Alexandre Lacazzette, pero tanto el brasileño como el francés no quisieran estar seis meses sin jugar y menos en año mundialista en el que si no juegan podrían no ser convocados por sus selecciones.

Al ver todos estos factores, la idea de que Zlatan Ibrahimovic termine recalando en club rojiblanco no es para nada descabellada. Lo único que podría estar en contra es el alto salario del jugador, pero su deseo de continuar en Europa y no salir a jugar en cualquier liga exótica, más las ganas que el Atlético tiene de contar con un delantero de garantías, pueden hacer que ambas partes se entiendan.

Agencias