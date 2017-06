Coalición Cristiana del Zulia hará una caminata de oración desde el Km 4 hasta Las 40 San Francisco

Junio 26, 2017 - 3:03 pm

La Coalición Cristiana del Zulia invita este sábado 1 de julio del presente año, a las 4:00 de la tarde, a toda la ciudadanía a una caminata de oración que se llevará a cabo desde el Kilómetro 4, vía Perijá hasta la avenida Las 40 del municipio San Francisco, estado Zulia.

“La presencia de Dios se hará notar en el Zulia y Venezuela”, manifestó Helimenas Espina, presidente de la referida institución.

Espina destacó que “el objetivo de la actividad es proclamar la justicia y el amor de Dios a la sociedad, es decir decirle al pueblo que hay esperanza en Venezuela. Indicó que durante la marcha, “las familias y negocios serán bendecidos”.

El representante precisó que “en la caminata de oración no se escucharan palabras que no sean únicamente de bendición”, ya a su juicio la organización religiosa no tiene como misión hacer proselitismo político. De igual manera, el vocero indicó que se orará porque se logre un país, próspero y libre.

Por otro lado, Miguel Ángel León y Juris Castro, voceros principales de la Coalición, señalaron que esta organización aspira en un futuro cercano realizar jornadas de alimentación, tipo comedores populares, que beneficien a unas 200 mil personas aproximadamente. También tienen proyectado “hacer una escuela familiar, donde se promuevan los valores familiares”.

Finalmente, para la caminata de oración, hicieron un llamado a asistir a la misma, evitando usas cualquier tipo de atuendo inclinado a la política. “Preferiblemente llevar camisa blanca, ya que ese color representa la paz”, sentenció unos de los voceros.

Foto: José López

Noticia al Día