Yulimar Rojas ganó plata en sudamericano de atletismo y se retiró con molestias - Noticia al Día

Junio 23, 2017 - 7:18 pm

La venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial bajo techo, no logró revalidar su título en el Campeonato Suramericano de Atletismo y se quedó con la medalla de plata en el salto triple, con un registro de 14,36 metros, su marca más baja del año. Además, la subcampeona olímpica salió lesionada.

Actual líder del ranking mundial de la Federación Internacional de Atletismo, con marca de 14,96 metros, Rojas arribó como favorita al torneo que se realiza en Asunción, Paraguay; sin embargo cedió ante la brasileña Nubia Aperecida Soares, quien se llevó la medalla de oro con un salto de 14,42 metros.

La presea de bronce la obtuvo la colombiana Yosiry Urrutia (13,64 m), mientras que el cuarto puesto fue para la otra venezolana en la prueba, Johanmy Luque (13.62).

La periodista Marielis Briceño que se encuentra en Asunción manifestó que la atleta salió con molestias. La delegación no cuenta con un fisioterapeuta y aún no se ha podido conocer el alcance de la lesión que presentó Rojas. El médico asignado a la competición fue el encargado de dar los primeros cuidados a la anzoatiguense.

Yulimar Rojas tomó esta competencia como parte de su preparación de cara al Mundial de Londres que se disputará en agosto de este año.

#TJ

Some partial results show a SECOND PLACE for Yulimar Rojas✔ (14.36) and a 4TH PLACE for @JhoaLuque✔ (13.62) in #Asunción pic.twitter.com/hRZ7ptZxvc

— T&F OLYMPIAD♨4yrs (@TFOLYMPIAD) 23 de junio de 2017