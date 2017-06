Tenista Dan Evans, número 50 del mundo, confirmó que dio positivo por cocaína - Noticia al Día

Junio 23, 2017 - 6:29 pm

El tenista británico Dan Evans, número 50 en el ránking de la ATP y campeón de la Copa Davis hace dos años, confesó este viernes en una conferencia de prensa que dio positivo por cocaína en un control antidopaje del pasado mes de abril.

Evans, de 27 años, ganador de la Copa Davis en 2015 con el equipo británico que encabezaba Andy Murray, se sentó ante los micrófonos de la prensa en un hotel de Londres, donde leyó un comunicado y no admitió preguntas, y aseguró que cometió “un error” y que afrontará “las consecuencias”.

“Este es un momento muy difícil para mí y quería comunicar en persona que hace unos días me notificaron de que el pasado mes de abril di positivo por cocaína en un control antidopaje.”, leyó el británico

El comunicado

El tenista originario de Birmingham, al leer su comunicado, dio algunos detalles sobre cómo fue la prueba antidopaje y pidió disculpas: “El control no se realizó durante un torneo, tuvo lugar en un contexto que no tenía nada que ver con el tenis. No justifico por un segundo que esto sea un comportamiento aceptable. Sé que he defraudado a mucha gente: a mi familia, a mi entrenador, a mi equipo, a los patrocinadores, a la federación británica de tenis y a mis seguidores. Lo único que puedo hacer es pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón.”

Hace unos días, Evans había anunciado que renunciaba a participar en los torneos de Nottingham, Queen’s y Eastbourne, que sirven como preparación para Wimbledon.

La Federación Internacional (ITF) aún no ha aclarado el periodo definitivo de sanción. No obstante, en marzo de 2009, el francés Richard Gasquet fue condenado a un año de suspensión por positivo por cocaína, aunque nueve meses después el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo exoneró de cualquier falta.

EFE