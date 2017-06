Francisco Rodríguez fue dejado en libertad por los Tigres

Junio 23, 2017 - 6:04 pm

Los Tigres de Detroit dejaron en libertad al lanzador venezolano Francisco Rodríguez tras ser castigado en el juego del jueves frente a los Marineros de Seattle. El serpentinero había perdido el puesto como cerrador hace dos semanas.

Los Tigres dieron a conocer la noticia antes del partido de este viernes frente a los Padres de San Diego. El jueves ante los Marineros, el “Kid” permitió un Grand Slam del dominicano Robinson Cano.

K-Rod dejó marca negativa de 2-5 con una efectividad de 7.82 en 28 presentaciones en 2017. Trabajó por espacio de 25.1 capítulos y ponchó a 23 rivales.

Al despedir a Rodríguez, quien devenga 6 millones de dólares este año, los Tigres deberán pasarlo por waivers de liberación incondicional para esperar si alguna divisa desea reclamarlo. De ocurrir, el apagafuegos tendría la opción de aceptar la oferta o irse a la agencia libre. Es la primera vez que el caraqueño de 35 años de edad sufre un declive agudo en su carrera, pues antes de esta campaña no había perdido el puesto como cerrador por bajo rendimiento.

Los felinos llamaron a Bruce Rondón de la sucursal de Triple-A en Toledo para ocupar el puesto de su compatriota en el bullpen, así lo informaron diversos periodistas y el propio equipo en su cuenta de Twitter.

Con Detroit, Francisco Rodríguez rescató 51 de sus 437 juegos salvados en Grandes Ligas, cifra que lo ubica como el cuarto mejor de todos los tiempos.

The #Tigers have released RHP Francisco Rodriguez and placed OF Alex Presley on the 7-day concussion DL

— Detroit Tigers (@tigers) 23 de junio de 2017