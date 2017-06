Indios y Mellizos jugarán en Puerto Rico en 2018

Junio 21, 2017 - 6:18 pm

Las Grandes Ligas regresan a Puerto Rico. Los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota protagonizarán una serie de dos partidos en San Juan el 17 y 18 de abril, los primeros partidos de la temporada regular de las mayores en la isla desde 2010.

Los Mellizos serán el equipo local en la serie, anunciada el miércoles por la oficina del comisionado.

El año pasado, el miedo por la propagación del virus del Zika obligó a Grandes Ligas a cancelar su plan de montar una serie entre Pittsburgh y los Marlins en Puerto Rico. Los juegos acabaron escenificándose en Miami.

MLB montó juegos en Puerto Rico en 2001, cuando Texas yToronto abrieron la temporada regular. Los Expos de Montreal programaron varios de sus juegos como local en el estadio Hiram Bithorn en 2003 y 2004. La última vez que se disputaron juegos de temporada regular fue en junio de 2010 con una serie de tres duelos entre los Mets de Nueva York y los Marlins.

Palabras de Lindor

“Cuando los Expos de Montreal jugaron en Puerto Rico, recuerdo haber ido a esos partidos y me decía: “como me gustaría jugar aquí en mi país y frente a mi gente”, señaló Francisco Lindor, el estelar torpedero de los Indios que nació en Caguas, ciudad al sur de San Juan. “Ahora que tendremos la oportunidad el próximo abril, es un sueño que se me hace realidad. Van a ser los juegos de temporada regular más memorables de mi carrera”.

AP