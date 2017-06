Junio 17, 2017 - 10:36 am

El excampeón sudafricano de peso Welter IBO, Chris Van Heerden, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que resaltó varios ataques que Conor McGregor no pudo anticipar.

La estrella de UFC intenta ponerse a punto entrenando contra boxeadores profesionales. A pesar de acertar en varios golpes, su defensa parece ser un punto débil a la hora del enfrentamiento cercano.

“La gente que me dice que Mayweathher no podrá hacerle llegar sus puños a McGregor. ¡Deténganse! Respeto a McGregor, pero no soy Floyd y le hice llegar golpes después de un mes de vacaciones y ni siquiera en forma”, escribió el púgil junto al video, que editó con partes que avalaron su argumento.

“Venía de vacaciones para enfrentar a Conor McGregor”

Además, para echar más leña al fuego, aseguró que venía de vacaciones y que estaba fuera de forma: “No soy un Mayweather, y fuera de forma, aterricé sobre Conor McGregor”.

“Simplemente lo llamo por su nombre. Gran respeto hacia Conor, salir de su zona de confort para llegar al ring. ¡Eso es fantástico! La gente pierde la oportunidad de éxito porque tiene miedo de correr riesgos. Bueno, Conor lo tomó y por eso es un ÉXITO”, reconoció el deportista de 29 años.

Por otra parte, el oriundo de Johannesburgo, aseguró que “es una locura que la gente piense que Conor McGregor será capaz de conectar un golpe en la cara de Mayweather”.

“Están comparando a un luchador que tiene un récord de 0/0 en el boxeo contra una leyenda con un 49/0 y que se ha enfrentado a los mejores del mundo”, sintetizó Van Heerden.

Noticia al Día/Agencias