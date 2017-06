André Silva: Cumplo un sueño de niño de jugar con Cristiano Ronaldo

Junio 16, 2017 - 1:55 pm

La nueva perla del fútbol portugués André Silva, traspasado esta semana del Oporto al Milan por 38 millones de euros, señaló este viernes que es “un sueño de niño” jugar en la selección al lado de Cristiano Ronaldo, a dos días del debut en la Confederaciones ante México.

“Formar un dúo en ataque con CR7 es un sueño que tenía desde que era un niño”, respondió el delantero, que compareció ante la prensa antes del entrenamiento portugués en las instalaciones del club local Rubin Kazan.

André Silva, con 7 goles en 8 partidos como internacional absoluto, ha entrado con fuerza en el grupo de Fernando Santos. En el último duelo, la victoria ante Letonia 3-0 en la clasificación para el Mundial 2018, Ronaldo aportó dos goles y cedió el tercero a su nuevo acompañante.

“Me habla y me da consejos, me explica las cosas de la mejor manera y yo intento escucharle, nuestro buen entendimiento puede traer buenos resultados”, añadió el ariete de 1,85 metros.

Tanto la conferencia de prensa como el entrenamiento, al que la prensa pudo asistir unos 20 minutos, estuvieron marcados por la portada del referente deportivo A Bola de este viernes.

‘Cristiano Ronaldo quiere abandonar España’, tituló el diario, haciendo referencia a la indignación del delantero por sus problemas fiscales en el país en el que juega -la fiscalía le denunció el martes por un fraude tributario cercano a los 14 millones de euros-.

“Por lo que veo, está motivado, centrado en la selección. Nos da la motivación para hacer un buen torneo. Se lo toma muy en serio”, respondió André Silva, sin querer entrar a valorar la noticia de A Bola.

El jugador del Oporto, autor de 21 goles en 44 partidos esta temporada, habló también de su irrupción.

Las miradas puestas en la dupla André Silva y CR7

“He llegado cuando ellos ya son campeones de Europa. Me recibieron con las puertas abiertas, es un grupo muy unido y muy feliz, por eso me he adaptado bien”, dijo.

“Tengo objetivos muy altos, no estoy nunca satisfecho con lo que hago, siempre espero hacer más”, añadió sobre su nueva etapa en el Milan.

Finalmente se refirió a las opciones de Portugal, que debuta ante México en el Kazán Arena.

“No estoy de acuerdo en que seamos los favoritos, hay equipos muy fuertes en este torneo”, subrayó.

Silva se encontrará en el campo con los mexicanos Miguel Layún y Héctor Herrera, sus hasta ahora compañeros en el Oporto, pero descartó que fuera una ventaja conocerlos a la perfección.

“Pienso que no. Tanto yo les conozco a ellos como ellos me conocen a mí”, concluyó.

Minutos más tarde la plantilla portuguesa saltó al terreno de juego. André Silva se integró en un grupo mayoritario en el que se jugó a que el balón no tocara el suelo. El perdedor recibía cariñosos golpes del resto.

A unos 50 metros, Ronaldo se rodeó de su guardia pretoriana para dar unos pases largos. Le acompañaron Quaresma, Pepe y Nani, los más veteranos del grupo.

A la distancia los miraba el futuro de Portugal, André Silva.

AFP