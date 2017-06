Junio 14, 2017 - 12:05 pm

El relevista venezolano Francisco Rodríguez se quejó abiertamente del modo en que los Tigres de Detroit han venido utilizándolo desde mayo, de acuerdo con declaraciones publicadas este miércoles en la madrugada por Sporting News.

“No soy un mop-up, no me he ganado la vida en las Grandes Ligas haciendo esto”, expresó el derecho, refiriéndose al término empleado en el beisbol para definir aquellos lanzadores que actúan cuando los juegos están abiertos y en situaciones sin importancia.

El Kid, según la nota, dijo no haber sido informado nunca por el manager Brad Ausmus ni su cuerpo técnico sobre el plan que tenían con él, luego de fallar en 6 de 10 oportunidades de salvar y poner 8.49 de efectividad.

Juzgan a Francisco Rodríguez

“¿Me están juzgando por solamente 10 juegos?”, preguntó el caraqueño. “¿Qué ocurre con los otros 400 y pico que salvé? ¿Qué hay con las otras 1.000 apariciones que he hecho? He hecho mi carrera lanzando bajo presión”.

“¿Ahora tienen que averiguar si puedo lanzar?”, agregó. “Porque eso es lo que significa esto”.

Ausmus, al tomar la medida, aseguró a MLB.com y otros medios, como Michigan Live, que habló con Francisco Rodríguez sobre la medida y no descartó entonces que pudiera volver a ser el cerrador, según evolucionaran los acontecimientos.

