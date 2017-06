¿Sabes por qué tus ojos son de colores?

Junio 13, 2017 - 9:59 pm

El color de los ojos es una de las cosas más representativas y reconocibles de un sujeto.

Según estudios, es la primera cosa en que se fijan las mujeres, para los hombres también de lo que más aunque quizás no esté en primer lugar. Para hablar del color de los ojos tenemos que referirnos al color del iris, asi que primero hablaremos del iris.

El iris es el diafragma circular que se encarga de regular la cantidad de luz abriendo o cerrando el agujero central de paso de luz llamado pupila. De esta manera evitamos deslumbramientos con luz excesiva o por el contrario aprovechamos el mínimo de luz que haya aumentando o disminuyendo su tamaño. Además de esto, el tamaño de pupila influye también en corregir aberraciones oculares (como son la aberración esférica, aberración cromática y la distorsión, además del fenómeno de difracción de la luz).

Estos movimientos de contracción-relajación del ojo son debidos a dos grupos musculares: el esfínter del iris, músculo circular que se encarga de la miosis (=reducción del tamaño de la pupila) y del músculo dilatador de pupila, que se encarga de la midriasis (=aumento de abertura pupilar). Los mecanismos neuronales que activan la miosis y la midriasis no son los mismos, por lo que no siempre el estímulo para que se activen es la luz, también hay miosis pupilar en la acomodación, y también puede ser alterada por causa de drogas, traumatismos, comas, excitación sexual…

El color de los ojos sólo vendrá determinado por las dos primeras capas, gracias a la distribución del pigmento responsable del color: la melanina, la cual está en las células llamadas melanocitos. El número de melanocitos es el mismo para todos los ojos, pero la cantidad de melanina de cada célula y la distribución dentro del epitelio y el estroma varía según el color del ojo. Así pues, si hay mucha cantidad de melanina el ojo se verá más oscuro y con menos se verá más claro.

Esta melanina es la misma que poseemos en la piel y el pelo, así que parte de su herencia están, en cierta manera, relacionadas con su color (las personas de piel oscura tienen más probabilidades de poseer ojos oscuros). Ahora bien, hay que matizar una cosa: la melanina sólo tiene un color, que es el marrón muy oscuro (no conocemos a nadie que se ponga moreno de color azul, ¿verdad?) por lo que podríamos preguntarnos sobre la existencia de más colores además del marrón o negro.

Estos colores, que se podría decir que ha sido de las pocas especies animales que han evolucionado con esta característica, aparecieron gracias a la distribución de colágeno en el estroma, de melanina en los melanocitos y de las células nerviosas y vasos sanguíneos; además de influir el grosor de las diferentes capas. Al pasar la luz por ellos se produce dispersión, el resultado es el color que vemos. Algo parecido a lo que hace una pantalla de plasma para producir un color.

En la formación del ojo durante la etapa embrionaria, el ojo empieza la expansión de las células epiteliales entre la semana 13 y la 14, formandose todos los melanocitos que se llenan de melanina por completo en las semanas 15 y 16 (primero por la parte que rodea la pupila, de ahi que tenga esa zona más melanina) y después la pierden casi por completo. Ésto sólo pasa en la raza blanca, por eso los bebés blancos nacen con los ojos claros y los de raza negra nacen con ojos oscuros; para luego cambiar a su color final tras un tiempo que varía desde el mes a los tres años.

Esta distribución de melanina en el iris tan peculiar es debida a una herencia mixta o poligénica, es decir, que intervienen varios genes a la vez (no es tan simple como la genetica de mendel y los guisantes). Por lo que se sabe de momento, los colores oscuros tienen más dominancia que los claros, pero al haber varios genes a la vez no es imposible que dos padres de ojos marrones tengan un hijo con los ojos claros (no tiene por que ser cuernos, dicho de otra manera).

De lo que se sabe, los genes EYCL1, EYCL2 y EYCL3 intervienen directamente en el color de los ojos, pero hay muchos más. Decir, pues, que además de tanta mezcla genética también existe un componente de azar (bastante alto) sobre todo en las tonalidades y formas que se producen alrededor del iris, y que el color en sí puede variar (un poco) durante la vida según la luz a la que estemos expuestos.