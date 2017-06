¿Qué es la terapia con delfines o delfinoterapia?

Junio 13, 2017 - 2:25 pm

La terapia con delfines es una práctica de curación que también puede ser conocida como terapia asistida por delfines. Por lo general, implica nadar e interactuar con uno o más delfines, como un medio de estimular la curación de variedad de problemas. Generalmente, el tratamiento es recomendado por un médico, a menudo a un psicólogo o terapeuta físico, junto con el tratamiento médico tradicional para el problema. Los defensores de esta práctica citan ejemplos que muestran un aumento de la función de aprendizaje y progreso de la recuperación de las personas con trastornos mentales. Algunas personas no están de acuerdo con el uso de terapia con delfines por su eficacia probada y por los problemas éticos y de seguridad.

La terapia con delfines es una forma de terapia acuática. Generalmente considerada como una forma de terapia alternativa, se discute más a menudo en conexión con el autismo u otros trastornos del desarrollo cognitivo. Durante este tipo de terapia, los pacientes nadan en una piscina con delfines, con la ayuda de su terapeuta delfín. Esta terapia se lleva a cabo junto con otros tipos de terapia de sanación, como el masaje y la psicoterapia. Más a menudo se administra a los niños con enfermedades mentales o físicas, pero también se utiliza como terapia para los adultos, especialmente aquellos con lesiones, depresión o el trastorno de estrés post-traumático (TEPT).

A pesar de la aparente ternura de la práctica, la terapia con delfines es algo controvertido entre los activistas defensores de los derechos de los animales, defensores de la seguridad y algunos terapeutas. Los defensores de los animales creen que colocan al delfín en un riesgo innecesario de lesión o infección. A pesar de las precauciones, delicada piel de los delfines puede ser herida por las uñas o la joyería usada por el paciente, o si la conducta de un paciente se sale de control.

Otro problema con los derechos de los animales es la preocupación por cómo los delfines acaban en las instalaciones de la terapia. En algunos casos, los delfines son capturados en el medio silvestre para su uso en esta terapia, y muchos son heridos o mueren en el proceso. Dado que los delfines en cautiverio pueden llegar a ser inestables y atacar, las lesiones de la persona que recibe terapia con delfines también pueden ser una preocupación. En el pasado, algunas personas que nadaban con delfines sufrieron lesiones, que iban desde heridas leves a costillas rotas.

Algunos terapeutas creen que la curación por delfines es una pérdida de dinero, y a pesar de que un selecto grupo de terapeutas realizan el tratamiento de forma gratuita, una sesión con delfines puede ser costosa. Aunque muchos terapeutas creen que la terapia con delfines es beneficiosa para los pacientes, otros no están de acuerdo. La investigación sobre la eficacia de la terapia con delfines ha demostrado beneficios para los niños con discapacidades, pero los investigadores disidentes argumentan que los estudios existentes no están actualizados, no son concluyentes, o son defectuosos.

