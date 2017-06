Messi y Neymar, en una campaña a favor de los refugiados

Junio 13, 2017 - 12:50 pm

Las estrellas del FC Barcelona, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar, son los embajadores de una campaña en favor de los refugiados lanzada este martes por el club catalán y las Naciones Unidas.

La campaña “SignandPass” (Firma y pasa) permite a los participantes “firmar” digitalmente un balón y pasarlo a amigos y conocidos a través de las redes sociales. Los firmantes dan así su apoyo a la petición #ConLosRefugiados de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que recogió 1,5 millones de apoyos.

Una de las imágenes más llamativas en el comercial es la de Messi estampando su firma en un balón y pasándolo.

El FC Barcelona, a través de su fundación, y las Naciones Unidas buscan “transformar las vidas de los refugiados jóvenes y aumentar la concienciación sobre su situación”, explicó el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, acompañado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados Filippo Grandi.

“Llegar a un acuerdo con ACNUR para ayudar a los refugiados nos permite aportar metodología y esperanza para que los niños puedan ser niños y disfruten de su infancia. Sus vidas seguirán siendo duras pero tendrán un rayo de esperanza”, afirmó Bartomeu.

Además, ambas instituciones firmaron un acuerdo por el que el FC Barcelona se comprometió a impulsar proyectos educativos a través del deporte en centros de refugiados en Italia, Grecia y Líbano, que en el futuro quieren expandir a Latinoamérica, África y Asia.

Grandi destacó que la mitad de los 65 millones de refugiados y desplazados en el mundo son niños, para quienes el deporte “es una extraordinaria oportunidad” y un “espacio seguro ante la violencia y las tensiones sufridas”.

