Junio 13, 2017 - 10:14 am

Este martes se celebró en Pekín una ceremonia en homenaje al futbolista internacional marfileño Cheick Tioté, muerto de forma súbita la semana pasada durante un entrenamiento con su equipo, el Beijing Enterprises, de la segunda división china.

Tioté, vencedor con su selección de la Copa de África en 2015, fue traspasado al fútbol chino el pasado mes de febrero, después de haber jugado durante siete temporadas en el Newcastle inglés.

El deportista, de 30 años, murió súbitamente el pasado 5 de junio durante una sesión de entrenamiento con el club asiático.

Este martes se dieron cita en un tanatorio de Pekín un hermano del futbolista así como varios amigos, miembros de la embajada de Costa de Marfil en China y dirigentes, compañeros y aficionados del Beijing Enterprises para rendirle un último homenaje.

Palabras de dolor por Cheick Tioté

“Era como un hermano. Compartíamos muchas cosas, su familia era mi familia”, explicó emocionado el futbolista senegalés Papiss Cissé, compañero de Tioté en el Newcastle y que milita actualmente en el Shandong Luneng de la primera división china.

“Viví con él momentos extraordinarios y hoy ya no está…”, acertó a decir Cissé antes de romper a llorar ante el féretro de su amigo.

“Su muerte nos deja desolados. Acababa de llegar al equipo pero ya había aportado muchas cosas”, apuntó Zhang Yan, una aficionada que acudió a la ceremonia vestida con la camiseta del equipo.

“Cuando me enteré de su muerte no me lo podía creer. Quedé conmocionada. Había comido con él cinco días antes”, explicó por su parte Zhao Ruijia, estudiante china y amiga de Cheick Tioté.

“Era muy buena persona. Me apoyaba siempre antes de mis exámenes”, añadió la joven.

El cuerpo de Cheick Tioté llegará el jueves a las 13h50 GMT al aeropuerto de Abiyán (Costa de Marfil), indicó la Federación marfileña de fútbol (FIF). Está previsto que en el país africano se celebre otro homenaje.

Cheick Tioté formó parte de la selección nacional, con la que alcanzó las 52 convocatorias, jugando en los Mundiales de 2010 y 2014.

AFP