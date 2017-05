Zulia FC buscará la clasificación al octogonal final ante Atlético Socopó en los llanos

Mayo 12, 2017 - 3:14 pm

A Zulia Fútbol Club no le queda de otra que sumar mañana en su difícil visita a Socopó, si quiere seguir dependiendo de sí mismo, de cara a la clasificación a la Liguilla Final del certamen local. La primera de las dos finales que le restan al “petrolero” en la fase regular del Torneo Apertura 2017, se efectuará en el estadio Rogelio Matos, a partir de las 3:00 pm, frente a los locales, el Atlético Socopó.

Si bien, el rival de turno se ubica en la penúltima posición de la tabla, con 10 unidades, y el regional marcha en el quinto peldaño, con 23 puntos, eso poco importará cuando el balón empiece a rodar este sábado.

“Es distinta la posición de ellos en la tabla, pero eso no tiene nada que ver. Cuando ellos juegan de local, se hacen muy fuertes. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, como lo hicimos contra Caracas y Atlético Venezuela, tratar de plasmar nuestro juego, que es lo más importante y luego, no cometer errores para no sufrir”, declaró César Gómez, mediocentro del cuadro negriazul.

Luego de caer, inesperadamente, en casa ante el Deportivo La Guaira (1-3), el club de La Victoria desea recuperar los puntos en la carretera, condición en la que tiene registro de tres victorias, tres derrotas y un solo empate, para pisar con fuerza por el pase al octogonal.

Las condiciones climáticas de mañana pesarán, seguramente, pero los jugadores regionales son conscientes de que deben saber manejar este tipo de situaciones para trascender. “Nos ha tocado jugar en canchas que no han estado tan buenas, pero siempre tenemos que tratar de hacer nuestro juego. La cancha afecta a los dos equipo. El que se adapte mejor en ese momento puntual, saldrá favorecido”, se sinceró el jugador de Lonquimay.

Los de Barinas tan solo han podido vencer en uno de sus encuentros disputados en calidad de anfitriones en el Apertura 2017. Fue 3-2 ante Metropolitanos.

Una de las claves del choque ante los llaneros, en palabra de César Gómez, será trabajar el partido con inteligencia. “Siempre es importante pegar primero, pero no es algo que te haga ganar el partido. Mañana será un partido muy peleado, hay que trabajarlo bien ellos se van a jugar la vida y nosotros también tenemos que hacerlo para clasificar”.

Variantes obligadas

Con el duelo ante Nacional de Uruguay, por la quinta jornada de la Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, a la vuelta de la esquina (martes 16 de mayo), los dirigidos por Daniel Farías estarán obligados a entregar el máximo y saber dosificarse, en lo físico, al mismo tiempo.

Algunas modificaciones obligadas serán introducidas a buen seguro. Dos de ellas por sanciones: Henry Plazas (roja directa) y Juan Arango (acumulación de tarjetas amarillas) estarán fuera. Luciano Guaycochea, uno de los más golpeados en el último cotejo, no forma tampoco parte de la convocatoria por rotación.

Héctor Bello, Miguel Celis, Richard Figueroa, asiduos del equipo de Tercera División de los del Relámpago del Catatumbo, además de los juveniles Johao Martínez y Adrián Zambrano son las grandes novedades del listado “petrolero” para este importante encuentro, con respecto al último careo ante los litoralenses.

César Gómez sobre su rol

“Me siento muy bien allí, cerca de mí hay jugadores que juegan muy bien y resuelven rápido. Por eso se hace fácil jugar allí. También es una posición que yo ya conocía en Argentina, no es nueva para mí y me siento contento de poder hacerlo medianamente bien”, expresó César Daniel Gómez, mediocampista del Zulia Fútbol Club

ESTADÍSTICAS

ZULIA FC EN CARRETERA EN EL APERTURA 2017

PJ G E P GF GC DIF.

7 3 1 3 10 14 -4

ATLÉTICO SOCOPÓ VS ZULIA FÚTBOL CLUB

Jornada 16| Primera División | Torneo Apertura 2017

Fecha: Sábado, 13 de mayo del 2017.

Estadio: Rogelio Matos, Socopó (VEN).

Hora: 3:00 pm.

Árbitro principal: Anderson Tovar (Distrito Metropolitano).

Asistentes: Ceus Bernal y Carlos Sánchez (Distrito Metropolitano).

Cuarto árbitro: Carlos Diez (Táchira).

Transmisión radial: Circuito oficial Radio Fe y Alegría 88.1 FM (2:45 PM).

