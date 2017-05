Williams Dávila: CNE no puede avalar un “fraude constitucional”

Mayo 6, 2017 - 9:14 am

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), Williams Dávila (Unidad-Mérida), aseguró que es un fraude constitucional la propuesta entregada al Consejo Nacional Electoral de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Dávila exigió al Poder Electoral no sumarse al fraude constitucional que está desarrollando Nicolás Maduro pues “altera el proceso de la Carta Magna, ¿en razón de qué legitimidad se arroga el papel de ser el representante del pueblo para activar el Poder originario de acuerdo con el artículo 347? Tomando en consideración que en todas las encuestas el 90% del pueblo venezolano lo rechaza. Por eso, le exigimos a los rectores del CNE no prestarse para este fraude”.

En ese sentido, cuestionó que “¿Por qué no le consulta al mismo pueblo en un referéndum si quieren una ANC y aprobar las bases comiciales que el Consejo Nacional Electoral estaría elaborando para que las mismas sean aprobadas solamente ya en un acto inmediato y no en un ambiente amplio, plural donde participe todo el pueblo de Venezuela?”.

Asimismo, denunció la continuidad de la ruptura del hilo constitucional, toda vez que “los militares avalan estos hechos y por ende, no quieren consultarle a las bases originarias del poder que es el pueblo mismo. No es como dice Aristobulo Isturiz, que no hay que consultarle al pueblo, falso, estamos en presencia de un Ejecutivo que abandonó su cargo y así lo aprobó la Asamblea Nacional, y además le usurpa las funciones al pueblo, porque es el pueblo que tiene que expresarse ¿y cómo lo hace? A través de un referendo consultivo y eso lo establece el artículo 348 de la CRBV, entonces como se quieren saltar ese paso, es un fraude a la Constitución”.

Finalmente el diputado Williams Dávila fue enfático en señalar que “esto es una ruptura del orden constitucional avalado por el Ministro de la Defensa. Maduro destruye el pensamiento de Bolivar al pretender eliminar la Asamblea Nacional, Poder Legislativo soberano que el Libertador delineó en el Discurso de Angostura”.

Noticia al Día/El Clarin