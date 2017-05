Vielma Mora confirma detención de seis personas en Táchira por obstruir vías agrícolas

Mayo 10, 2017 - 6:03 pm

Seis personas fueron detenidas la noche de este martes durante las manifestaciones registradas en la zona de montaña y el área metropolitana del estado Táchira, así lo dio a conocer el gobernador de la entidad andina José Gregorio Vielma Mora.

Señaló que cinco de los detenidos estaban obstaculizando las vías principales de municipios agrícolas. Entre los aprehendidos se encuentran dos mujeres.

Estas personas poseían cauchos, escudos y explosivos de fabricación casera. El procedimiento fue efectuado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Estos ciudadanos no tienen compasión con el pueblo del Táchira. Un señor de 51 años, otro de 41 y una muchacha estaban promoviendo que no salieran gandolas de productos que sacan los campesinos de Jauregui, no puede verse como un tema sólo de cierre de vías”.

También informó sobre la aprehensión de un joven en el municipio Cárdenas quien presuntamente se encontraba manifestando en la zona. El detenido se encuentra a orden de la fiscalía primera del Ministerio Público.

Vielma Mora aseguró que las personas detenidas serán trasladadas al cuartel de prisiones de Politáchira, Cicpc o la Policía Nacional Bolivariana, garantizó que no serán recluidas en las sedes de organismos militares.

