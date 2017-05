Una mujer madura también gobierna corazones

Mayo 8, 2017 - 4:27 pm

“Aquella belleza que perdura/ Es sin duda la de la mujer madura/ Pues es la mujer que sabe lo que quiere/ Ya vivió amores/ Ya tuvo alegrías, ya sufrió dolores/ Por su experiencia/ Se vuelve exigente/ No quiere sufrir nuevamente/ No se deja llevar por un ‘de repente…”, Marcial Salaverry, poeta brasileño.

Emmanuel Macron es un hombre apuesto y hasta hace solo tres años era solo un desconocido consejero del gobierno. Ahora, de 39 años, Macron acaba de ser elegido el jefe de Estado más joven de Francia desde la época de Napoleón Bonaparte. No obstante, la mayoría de los titulares noticiosos han fijado sus ojos en su esposa Brigitte Trogneux, no por sus condiciones políticas, físicas, ni intelectuales, sino porque para muchos, con 64 años es exageradamente mayor que él.

Se conocieron en la escuela, cuando él tenía 15 años. Ella era su profesora de teatro y de francés. Los padres de Macron desaprobaron el romance de su hijo con la maestra, casada y con tres hijos. Su padre le dijo a Brigitte Trogneux diera marcha atrás hasta que su hijo tuviera al menos 18 años, según el libro sobre el nuevo Presidente según el libro Emmanuel Macron: Un perfecto joven, de Anne Fulda.

“No puedo prometer nada”, respondió Trogneux con lágrimas en los ojos. Posteriormente, enviaron a Macron a París para que continuara sus estudios en el instituto Henri-IV. “Volveré y me casaré contigo”, le dijo el joven a Brigitte.

Los estilistas ven a Brigitte como una mujer elegante, juvenil y que cuida su estilo. También ha sido asesora de campaña de su marido. Es divorciada y tiene tres hijos.

La flamante nueva Primera Dama de Francia no es físicamente joven, pero hay un encanto en ella, un atractivo que sedujo a Emmanuel y que maravilla a muchos hombres jóvenes: el encanto de la mujer madura.

Aunque el reloj biológico indica que el ciclo fértil ha concluido, cada año vivido se convierte en experiencia. Aunque deban sacar los lentes para leer el periódico debido a la presbicia, de sus ojos no salen lágrimas de malcriadez. Aunque ya la piel no es tan tersa no hay arrugas en su corazón y su cerebro se ha engrandecido con el paso de los años.

“La mayoría trabaja o ha trabajado, son muy activas e inquietas a nivel intelectual, se sienten bien, con mucha energía y con una sabiduría de la vida que les permite afrontar las cosas de otra manera y ser menos manipulables y vulnerables a los demás y a las circunstancias del entorno”, resume María Jesús Álava, psicóloga y autora de Las tres claves de la felicidad (Esfera de los libros).

¿Cuándo comienza la madurez? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿A los 50? Hay una tendencia que dice “no son cincuentonas, sino cincuenteañeras”, por ejemplo. La edad cronológica puede ser un simple número, inútil a la hora del amor, cuando lo que atrae es la sabiduría y la belleza de las almas y es lo que abunda en una mujer madura.

Algunas con hijos, independientes, activas, no son sumisas, seguras de sí mismas, saben un poco de todo y han vivido muchas experiencias, tanto bonitas y duras, pero todas enriquecedoras. Tienen claro lo que quieren y lo que no quieren. Se sienten bien consigo mismas y esto las hace desinhibidas en muchas ámbitos, incluidos el amoroso y, por supuesto, el sexual. Saben ir y dejar ir.

Mucha gente no votaría por una relación entre una mujer adulta y un joven. Sin embargo, Francia acaba de elegir a Emmanuel Macron, pero el apuesto y joven presidente mucho antes ya había votado por Brigitte Trogneux. Las mujeres maduras también gobiernan corazones.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: agencias

Noticia al Día