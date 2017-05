Una madre nunca muere

Mayo 14, 2017 - 10:47 am

Nos llevó en su vientre cuando aún no teníamos conciencia de quienes éramos, fue el primer ser que vimos cuando abrimos los ojos a este mundo, nos guió en nuestros primeros pasos y nos enseñó los principios de la vida. Todos sabemos que la muerte forma parte de la vida, pero qué difícil es sacarse el alma de una madre que parte del corazón.

Hoy, Día de las Madres, las flores se multiplicaron en los cementerios de Maracaibo, las lágrimas y las oraciones también.

“La madre de uno es lo más grande del mundo. La mía se llamaba Analbertina García y se nos fue hace siete años. Era un ser humilde y de muchos principios. Venimos a rendirle homenaje a su cuerpo, pero su alma debe estar en el cielo con Dios. Fue muy católica, bonchona y caritativa y devota del Jesús de la Misericordia”, expresó Élida García mientras llenaba los floreros de su madre, con la serenidad que la resignación trae con el tiempo, pero ahí, en el Cementerio Cuadrado de Maracaibo, rindiendo honor al cuerpo de quien le dio la vida.

Las lágrimas caían sobre los rostros de otros como el de Thaís Vera, de 52 años. Su madre partió a hace apenas 24 días de una cardiopatía. “Uno nunca se prepara para el día en que tu mamá parte. Solo Dios puede darnos resignación para poder seguir en este mundo de vivos con tu madre muerta y darle gracias porque nos las permitió tener por 85 años”, dijo.

La madre es amiga, compañera de vida y a la vez es quien da los primeros principios con los que una persona vive por el resto de su vida.

El cementerio Corazón de Jesús se llenó de colores, los mismos que solo pueden dar las rosas, los lirios, las margaritas, los helechos y los claveles.

José Flores de 69 años va todos los fines de semana a la tumba de su madre. “Estoy seguro de que algún día nos volveremos a encontrar. Para mí solo está dormida. Le hablo y sé que me escucha. Hace cuatro años que partió y no hay una semana que deje visitarla. Murió con sus cinco sentidos a pesar de los 95 años y me regaló seis hermanos”.

Cuando una madre parte a todos les queda la resignación de que pudieron conocer a un ángel que solo Dios pudo permitir que pasara por sus vidas, un espíritu que cumplió una misión importante en quienes son hoy en día. Muchos recuerdan que cuando estaban tristes su madre les decía que cerraran los ojos y recordaran solo cosas hermosas: Hoy los cierran y piensan en su mamá.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: David Moreno

Noticia al Día