Un muerto y varios apuñalados durante el ataque a una universidad de Texas (Video)

Mayo 1, 2017 - 9:28 pm

Este lunes, varias personas han resultado heridas durante un ataque en el campus de la Universidad de Texas en Austin. De acuerdo con medios locales, al menos tres personas han sido apuñaladas, mientras que el canal Kxan asegura que al menos hay una víctima mortal.

La Policía del campus ha detenido a una persona relacionada con los hechos y ha declarado que ya no existe “una amenaza inmediata” para los estudiantes.

Al menos una decena de unidades de la Policía de Austin se han desplazado hasta el lugar del ataque para proporcionar apoyo a las autoridades universitarias.

La Universidad de Austin vivió uno de los peores tiroteos en la historia de Estados Unidos hace algo más de cuatro décadas. El 1 de agosto de 1966, un exmarine llamado Charles Whitman mató a 15 personas e hirió a otras 31 desde una torre del campus principal. Ese mismo día, ese atacante de 35 años había matado a su esposa y su madre.

Stabbing here on UT campus. Please be safe yall. pic.twitter.com/zZG7hz6MIm

— Tarzan (@richhomie_qu4d) 1 de mayo de 2017