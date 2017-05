Un día como hoy nacieron César Rengifo, el Che Guevara, George Lucas, El Comegente y Cate Blanchett

Mayo 14, 2017 - 5:12 am

César Rengifo, nació un 14 de mayo de 1915, fue un pintor y dramaturgo venezolano representante de las tendencias realistas en la pintura venezolana inspiradas por la pintura mexicana, junto con Héctor Poleo, Pedro León Castro y Gabriel Bracho; todos ellos después de haber iniciado estudios en Caracas fueron a México en la mejor época del muralismo mexicano.

En su honor, se celebra hoy Día Nacional de la Dramaturgia.

Para conmemorar el nacimiento de Rengifo, en 99% de las escuelas de todo el país, se celebrará la fecha, informó el ministro del poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en su cuenta en twitter.

“Nuestros niños y jóvenes estudiantes reconocen y multiplican su legado masificando la cultura”, expresó en la red social.

Rengifo al Panteón Nacional

El pasado martes, durante su programa semanal En Contacto con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro informó que los restos de Rengifo serán llevados al Panteón Nacional, donde aseguró “deben estar”.

Vida y obra del artista

Rengifo estudió en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre 1930 y 1935. Dentro del proceso de reforma de esa institución fue enviado a Chile en 1936 por el Ministerio de Educación para estudiar técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas.

Después permaneció en México desde 1937 hasta 1938, donde se aplicó al estudio de la pintura mural en la Academia de San Carlos y Escuela La Esmeralda.

En 1939 hizo un curso de artes gráficas en la reformada Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas.

En su gestión como director de Cultura de la Universidad de Los Andes, fundó en 1959 la Escuela de Artes Plásticas de Mérida.

En 1954 obtuvo el Premio Nacional de Pintura y también el Premio Arturo Michelena, en el Salón Oficial y en el Salón Arturo Michelena, de Valencia, respectivamente.

Recibió, asimismo, los galardones Andrés Pérez Mujica y Antonio Esteban Frías en el primero de los salones mencionados.

En 1955 realizó el mural en mosaico titulado El mito de Amalivaca en el Centro Simón Bolívar, Caracas.

En 1973 concluyó el mural Creadores de la Nacionalidad en el Paseo de Los Próceres, Caracas.

Rengifo falleció en Caracas el 2 de noviembre de 1980.

Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo

En septiembre de 2013 se creó el Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo, organización que se ha sumado a ofrecer a los niños y jóvenes los valores del arte y la cultura para la construcción de una nueva Venezuela.

Ernesto Guevara (Rosario, 14 de mayo/junio de 1928nota 1 – La Higuera, 9 de octubre de 1967), conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, militar, escritor y periodista argentino-cubano,nota 2 y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su Gobierno, sobre todo en el área económica, fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales.

Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el Tercer Mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el Ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967.

Su figura, como símbolo de relevancia mundial, despierta grandes pasiones en la opinión pública tanto a favor como en contra. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores afirman que el Che fue responsable de varios asesinatos y un mal ministro de Industria.

Su retrato fotográfico, obra de Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro, para uso simbólico, artístico o publicitario, y un ícono del movimiento contracultural.

George Walton Lucas, Jr. (Modesto, California, 14 de mayo de 1944) es un cineasta estadounidense, creador de las sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones, y expresidente de Lucasfilm Limited, LucasArts Entertainment Company, Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd. Fue considerado, dos años consecutivos, el número 4 de los más poderosos de la industria del entretenimiento, detrás de los dueños de Time Warner, Turner y Steven Spielberg.

Star Wars: reconocimiento y éxito

George Lucas fue reconocido gracias a sus participaciones en sagas exitosas como Star Wars, Indiana Jones y Jurassic Park.

Durante los años 1973 y 1974 se dedicó exclusivamente a escribir el guion de su siguiente película, una fantasía espacial llamada The Star Wars. Para escribir este guion se inspiró en el cómic Flash Gordon y la película El planeta de los simios. Luego, en 1975 fundó Industrial Light & Magic (ILM) para producir los efectos especiales que necesitaba para la película. Otra compañía llamada Sprocket Systems se dedicaría a editar y mezclar el sonido de Star Wars. Más tarde, esta compañía sería rebautizada como Skywalker Sound. No obstante, su proyecto de Star Wars era rechazado una y otra vez por varios estudios, hasta que tuvo una reunión con los ejecutivos de Twentieth Century Fox, quienes decidieron darle una oportunidad. Lucas llegó a un acuerdo con estos directivos para ceder su salario como director de la película a cambio de recibir el 40% de las ganancias de taquilla y todos los derechos del merchandising. Lo que parecía un buen negocio para Fox no fue así, ya que Star Wars se convirtió en 1977 en un tremendo éxito de taquilla, causando un fenómeno recordado hasta el presente y recibiendo incluso siete nominaciones de la Academia, algo casi impensable hasta ese momento para una película de ciencia ficción. Estuvo tan estresado durante el rodaje de Star Wars que tuvo que ir a un hospital, donde le diagnosticaron hipertensión.[cita requerida]

Lucas inició la historia de El Imperio contraataca, episodio V, y El retorno del jedi, episodio VI, de las cuales fue productor ejecutivo dejando las tareas de dirección a Irvin Kershner en El Imperio contraataca y a Richard Marquand en El retorno del Jedi. Cuando comenzó la preproducción de El retorno del Jedi, se le dio el nombre falso de Blue Harvest (Cosecha Azul) para despistar a los fanáticos y a la industria en general. Le pidió a Spielberg que dirigiera El retorno del Jedi, pero una disputa con el sindicato de directores se lo impidió. También se ofreció a David Lynch la dirección del film. A pesar de su reputación de éxitos de Hollywood, todos los filmes de Star Wars son películas independientes, a excepción de Star Wars: Una nueva esperanza. La única manera en que podría conseguir el financiamiento requerido para hacer la película era solicitarla al estudio. Con el éxito de la película y de su comercialización, Lucas ya no necesitó al estudio. Para los episodios V y VI, pidió préstamos bancarios, que pagó con las ganancias de cada película. Para las «precuelas», no necesitó ningún préstamo, teniendo bastante dinero para financiar cada película con sus propios ahorros personales.

Dorángel Vargas, asesino venezolano nace el comegente, nace un 14 de mayo de 1957, también llamado el Comegente, es un asesino en serie y antropófago venezolano. Vargas era un vagabundo que solía cazar a sus víctimas en el parque Doce de Febrero, en los alrededores del río Torbes de la ciudad de Táriba, en el estado Táchira, a 750 kilómetros de Caracas. Fue descubierto el 12 de febrero de 1999. Vargas fue el primer asesino en serie conocido de la historia de Venezuela, asesinando decenas de personas, aunque también se estima que pudieron ser 40.

Cate Blanchett, viene al mundo un 14 de mayo de 1969, actriz de cine y teatro australiana. Es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine: Dos Premios Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores de Cine. También posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Comenzó su carrera en las tablas a principios de la década de los noventa y debutó en el cine en la película Parklands en 1994. Llamó la atención de la crítica internacional en 1998 con su destacada encarnación de Isabel I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distinciones y reconocimientos, tales como: un BAFTA, un Globo de Oro y su primera nominación al premio Óscar. Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en El Señor de los Anillos del autor británico J. R. R. Tolkien, como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo papel en las tres películas basadas en El hobbit.

En 2004, participó en la cinta de Martin Scorsese, El aviador, interpretando a Katharine Hepburn; por dicho papel, se hizo con el aplauso de la crítica y con el Óscar a la Mejor actriz de reparto. Otros títulos como Babel (2006), Diario de un escándalo (2006), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), El curioso caso de Benjamin Button (2008), y Blue Jasmine (2013), por la que ganó el Óscar, están incluidos en su filmografía.

En 2013, fue bien acogida por la crítica cinematográfica por su interpretación en la película Blue Jasmine, hecho que le permitió, en la temporada de premios 2013-2014, recibir un número considerable de galardones, ingresando al grupo de actrices que ha ganado los cuatro premios comerciales más importantes de la industria del cine por solo una película: el Globo de Oro, el Bafta, el premio del Sindicato de Actores y el premio Óscar; además otros importantes premios otorgados por la crítica estadounidense (destacando el Independent Spirit y el Critics’ Choice Awards) e internacional. Debido a su éxito, talento, su espíritu «anti star» y la diversidad de sus papeles, los críticos a menudo la llaman «la nueva Meryl Streep» o «la Meryl Streep de la próxima generación».

