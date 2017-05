Mayo 7, 2017 - 4:30 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a Emmanuel Macron por su victoria en las elecciones en Francia.

“Felicitaciones a Emmanuel Macron por su gran victoria hoy como próximo presidente de Francia”, tuiteó el mandatario republicano. “Estoy ansioso por trabajar con él”.

AFP

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017