Trump destituyó al director del FBI por investigar la posible intromisión de Rusia en la campaña electoral

Mayo 10, 2017 - 3:09 pm

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, despidió el pasado martes al director del El Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, James Comey, ya que se encontraba liderando una investigación en contra del primer mandatario sobre la supuesta intervención de Rusia durante la campaña electoral del republicano para influir en los resultados de las elecciones que lo dieron como ganador.

La acción de Trump tomó por sorpresa a todos, hasta el punto que se recordó cuando el presidente Richard Nixon despidió al director del FBI, Archibald Cox, en 1973 por dar inicio a las investigaciones de un caso que se convirtió en el espectacular escándalo de Watergate.

A través de una carta explicativa, el jefe de estado norteamericano, indicó a Comey que debía abandonar su cargo por recomendaciones del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto.

“He aceptado las recomendaciones y por esa razón queda usted despedido y despojado del cargo, con efecto inmediato”, le comunicó Trump a Comey en la carta, cuyo contenido fue divulgado por la Casa Blanca.

El presidente agregó en su misiva a Comey que coincidió con el análisis de los altos funcionarios del Departamento de Justicia “de que usted no es capaz de conducir de forma eficiente el FBI”.

“Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restaure la confianza pública y en esta misión vital”, añadió el mandatario.

Como se recordará, Comey fue proclamado director del FBI por el entonces presidente Barack Obama en el 2013, para un mandato de 10 años. Sin embargo, desde el año 2015, empezó a verse envuelto en una polémica, puesto que Hillary Clinton había hecho uso de un servidor privado de correos electrónicos cuando fungía como secretaria de Estado.

Dicha polémica se extendió hasta el año pasado durante la campaña electoral, donde Clinton se perfilaba como ganadora. Días antes, Comey anunció que se había reabierto la investigación sobre la exsecretaria de Estado.

Hace pocas semanas Clinton manifestó que dicho anuncio de Comey, había sido decisivo para beneficiar la suerte de Trump en la campaña electoral.

La Casa Blanca divulgó este martes un memorando elaborado por el Fiscal General Adjunto, Rod Rosenstein, donde explica a su superior, Jeff Sessions, acciones de Comey con respecto al caso de los correos electrónicos se han hecho un problema para el FBI.

“No puedo defender la forma en que el Director manejó la conclusión de la investigación sobre los correos de la Secretaria Clinton, y no entiendo su negativa en aceptar el juicio casi universal de que él estaba equivocado”, escribió Rosenstein.

Carta de despido

La Casa Blanca.

Washington.

9 de mayo de2017

Estimado director Comey:

He recibido adjuntas las cartas del fiscal general y del sustituto del fiscal general de los Estados Unidos en las que recomiendan su cese como director de la Oficina Federal de Investigación (FBI). He aceptado su recomendación y, desde este momento, su labor ha concluido y está apartado del cargo con efecto inmediato.

Aunque le agradezco enormemente que me haya informado hasta en tres ocasiones de que no estoy bajo investigación, coincido con el juicio del Departamento de Justicia en que usted no está capacitado para liderar la Oficina. de manera efectiva

Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para que el FBI que restablezca la confianza pública en su vital misión de cumplimiento de la ley.

Le deseo la mejor de las suertes en sus futuros empeños.

Donald J. Trump.

Con información de El Comercio/El Mundo