Tribunal Militar priva de libertad a dos hombres que fingían ser sargentos

Mayo 16, 2017 - 10:13 pm

El Tribunal Militar Tercero de Control con sede en la Ciudad de Caracas, decretó la privación judicial preventiva de libertad contra los ciudadanos Félix Alberto Pacheco y Leonardo Javier Garcés Hernández, quienes se encuentran presuntamente incursos en el delito de usurpación y uso indebido de insignias, títulos y condecoraciones militares.

Delitos éstos previstos y sancionados en los artículos 507 y 566 respectivamente del Código Orgánico de Justicia Militar. El Tribunal acogió la calificación provisional aportada por el Ministerio Público Militar, y a su vez acordó como lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda.

Respecto a los hechos, el Tribunal indica que de acuerdo a las actas procesales y a lo manifestado por la Fiscalía Militar en audiencia: “(…) Los mencionados ciudadanos ya identificados en autos, fueron avistados portando uniformes militares de campaña, con el grado de sargento primero; una comisión los detecto interceptándoles; solicitaron sus credenciales los cuales no la tenían ya que no son militares; dijeron ser plaza del batallón 612 de ingenieros ‘Juan Uslar’ , los cual al verificar la información se percataron que no era cierto y no pertenecían a las filas de la Fuerza Armada”.

Prensa TSJ