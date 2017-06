Tras controversia por imagen de Trump, CNN despide a Kathy Griffin

Mayo 31, 2017 - 8:01 pm

Luego de que la comediante estadounidense Kathy Griffin admitió que fue “demasiado lejos” tras la publicación de una fotografía y un video en el que aparece sosteniendo una cabeza decapitada con la apariencia del presidente Donald Trump, CNN anunció que se ha separado oficialmente de Griffin.

La cadena anunció que desde el día de ayer los ejecutivos “evaluaron” su relación con la comediante y decidieron lo siguiente: “CNN ha terminado su acuerdo con Kathy Griffin y ya no aparecerá en nuestro programa de Año Nuevo”.

CNN has terminated our agreement with Kathy Griffin to appear on our New Year’s Eve program.

— CNN Communications (@CNNPR) May 31, 2017