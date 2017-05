Tom Dumoulin más líder que nunca del Giro al ganar la etapa en Oropa

Mayo 20, 2017 - 11:46 am

El ciclista holandés Tom Dumoulin ganó la etapa 14 del Giro de Italia, luego de aguantar los ataques de Nairo Quintana. La jornada no presentaba ningún tipo de problema hasta los últimos 11 kilómetros de recorrido, cuando comenzara la montaña. Los líderes de las escuadras y favoritos al título iban muy bien refugiados por sus compañeros, quienes los iban a llevar al ascenso final bien protegidos.

Adelante iba una fuga de tres corredores. Lagutin, Berhane y el colombiano Daniel Martínez se aventuraron durante una parte del recorrido para mostrar sus camisetas e intentar la heroica, pero que con el ascenso a Oropa era imposible. A falta de 18 kilómetros fueron capturados.

Los movimientos en el pelotón comenzaron a penas se inclinó la carretera. Todos los equipos ponían a diferentes gregarios a subir la velocidad del lote. La idea era clara. Querían moler a Tom Dumoulin para comenzar a descontarle tiempo.

Winner Anacona era el encargado de marcarle el paso a Nairo. El encargado de romper toda la tranquilidad fue el italiano Domenico Pozzovivo y unos metros después arrancó Quintana e Ilnur Zakarin. Atrás sufría Thibaut Pinot.

Nairo veía que Dumoulin se le acercaba e intentaba contraatacar al holandés, pero no era capaz de sacarle la ventaja necesaria. El ciclista colombiano volteaba constantemente a ver en dónde venía el holandés y se paraba en pedales para intentar sacar la ventaja que quería para comenzar la remontada por el título.

A falta de 1 kilómetro y medio, Dumoulin cazó a Nairo e intentó atacarlo en dos oportunidades. Mientras atrás cedía tiempo Nibali, quien no pudo aguantar el fuerte ritmo de sus rivales.”Los ataques de Nairo no me pusieron nervioso, sabía que tenía que regular y en la parte final darlo todo. Finalmente pude atraparle, y además ganar. Estoy realmente feliz”, indicó el holandés.

Ante la semana que se aproxima, Dumoulin lo tiene claro: “Si mis rivales antes eran peligrosos, ahora lo son más. Este tipo de etapas me vienen bien, me siento realmente cómodo. Cuando lleguen Los Alpes la historia será diferente, muchos puertos y mucho desgaste. Esto es muy largo, veremos cómo llega el cuerpo a la última semana”.

