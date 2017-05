Togüito, el superbebé protector de los animales maltratados 28: El perrito vigilante  (Cuento infantil, Alberto Morán)

Mayo 26, 2017 - 5:24 am

El perrito vigilante

El perrito guardián de la ferretería del pueblito Flor de Cactus, jugaba con tres gaticos bebés; el perrito lanzaba una latica de caramelos vacía como si fuera una pelota y los gaticos corrían detrás de ella y se la traía el primero que la alcanzara.

En un lance, la latica se salió de la cerca y le cayó en los pies al chivito Saltarín que pasaba por el frente del establecimiento.

-¿Qué haces ahí? –le preguntó Saltarín devolviéndole la cajita de metal.

-Estoy viviendo aquí –dijo el perrito reteniendo el envase.

-¿Pero te compraron o te adoptaron? –indagó el chivito.

-Te cuento, resulta que una vez pase por aquí con hambre y el dueño me sirvió de la sopa que se comía –respondió el perrito-. Y me dejó.

-¡Qué bueno! – se alegró el chivito.

-Sí, y desde ese día cuido la ferretería –dijo el perrito.

-¿Y el vigilante? –interrogó Saltarín

-Aquí no hay vigilante, cuido yo solo –dijo el perrito.

Saltarín se despidió del perrito guardián, que continuó jugando con los gaticos bebés. En la tarde, los vecino comenzaron a oler una leve emisión de humo que no llamaba la atención; pero el tufo se fue haciendo más fuerte hasta que se apoderó del pueblito Flor de Cactus. Poco después se veían las oscuras emanaciones saliendo de la ferretería.

“¡Un incendio!”, gritaron algunas personas y en efecto, en el tendido eléctrico del establecimiento se registró un cortocircuito que provocó el fuego, y la llama se extendió hacia el depósito de pinturas y solventes, donde alcanzó su máxima expresión.

Los vecinos intentaban comunicarse con el dueño de la ferretería y les resultaba imposible, el hombre no respondía. Las llamas comenzaron a verse por las rendijas del local comercial.

La gente marcó para los bomberos y la llamada tampoco cayó, sin embargo, no había alarma, los vecinos tenían la certeza de que en el negocio no había empleados, y en eso llegó Saltarín.

-¿Y el perrito guardián? –le preguntó a los gaticos que en la mañana jugaban con el animalito recogiendo la latica de caramelos.

-Ahí está, adentro –le respondieron los gaticos preocupados.

Saltarín corrió a la casa de Togüito. María Teresa, la mamá del bebé, se encontraba atareada con la cena y, el papá, Sebastián, estaba en los alrededores de la ferretería con la emergencia del incendio.

-Te estoy esperando desde hace rato, ¿y esa humareda?, le preguntó Togüito angustiado a su inseparable amigo al verlo asomarse por la ventana de su habitación.

-Se incendia la ferretería y el perrito vigilante está adentro y la gente no sabe –dijo Saltarín.

-Vamos a rescatarlo –dijo el niño.

Togüito tomó la sabanita del colchón, la entorchó en forma de cuerda y arrojándola del lado afuera de la cunita bajó rapidito para marcharse a la montaña. Se dirigió a la supercueva secreta, entró y salió de supercapa convertido en el superbebé protector de los animales maltratados, cabalgando a Saltarín, el chivito blanco más veloz de la sierra.

El superbebé levantando el puñito derecho lanzó su grito justiciero: ¡Santooosss Caramelooosss! Y continuó de superpañal desechable, con el supergorrito hundido en forma de careta, los superbotines de algodón, el superchupón escudo atado al bracito izquierdo y armado de las superespinas de cardón.

En la ferretería, las lenguaradas de fuego ya salían por las rendijas de las puertas, de las ventanas. Los vecinos estaban conmocionados ante las dimensiones del incendio. Y cuando vieron venir al defensor de los animales, se apartaron. Togüito no se detuvo, desde el lomo del superchivito le lanzó una superespina de cardón al candado del portón y lo partió. Los curiosos abrieron las dos hojas de metal en colaboración con el superhéroe.

El paladín avanzó y con más superespinas fracturó los cerrojos de la puerta principal. Togüito entró, la humareda no lo dejaba ver al perrito guardián. Buscaba y no lo encontraba. El superbebé y el superchivito comenzaron toser, la situación se les hacía difícil con las emanaciones y los tóxicos olores de los potes de pinturas quemándose. Respiraban con mucha dificultad.

No aguantaban más, iban de retirada cuando vieron al perrito encima del anaquel de los tornillos. La mascota no respiraba, tenía los ojos cerrados y la lengua afuera, tampoco se les escuchaban los latidos del corazón. Togüito lo montó sobre Saltarín y lo evacuó.

El perrito no daba señales de vida, seguía inconsciente. Togüito ya afuera de la ferretería comenzó a efectuarle compresiones de pecho y no reaccionaba, el animal estaba totalmente colapsado por las inhalaciones de humo. El superhéroe decidió darle respiración boca-hocico y tampoco revivía, no había nada que hacer. El superbebé se levantó triste para marcharse, dio la espalda, cuando el perrito movió la cola. La gente aplaudió contenta.

Togüito le siguió aplicando reanimación cardiopulmonar hasta que el perrito recuperó la respiración por completo.

El Cuerpo de Bomberos llegó y emprendió las labores de extinción. El superhéroe le colocó una máscara de oxígeno al perrito, y se lo llevó al santuario de los animales de su papá Sebastián.

Fuera de peligro la mascota, el superbebé se dirigió a la supercueva secreta en la montaña, entró y salió de cocoliso como un bebé indefenso, para regresar a su casa sin que nadie se diera cuenta que él era el defensor de los animales maltratados.

Su mamá María Teresa llegó al cuarto a verlo, y lo encontró jugando en la cunita y le dijo cayéndolo a besitos: “¡¿Cómo está la ‘cocha’ más ‘pechocha’ de la casa, ah?!”.

[email protected]

Composición gráfica: José Manuel Pernía – Euglys Parra

