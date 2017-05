Todo listo para los Billboard Music Awards 2017: Conoce los detalles de la gala

Mayo 21, 2017 - 5:52 pm

Todo está listo. Una nueva edición de los Billboard Music Awards se celebrará la noche de este domingo y las estrellas ya han confirmado su participación. Celine Dion, Drake, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bruno Mars y Lorde son algunos de los artistas que cantarán durante la entrega de los Billboard 2017.

El auditorio del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, EEUU) albergará la gala en la que parten como favoritos Drake y The Chainsmokers, con 22 nominaciones cada uno. Nosotros te iremos contando en directo quiénes se llevan los principales trofeos y los principales momentos de la gala.

Lo que se sabe de la gala

Los Billboard siempre garantizan más actuaciones en vivo que cualquier otro evento televisado y este año la lista es atractiva, ya que veremos cantar a Bruno Mars, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Camila Cabello, Ed Sheeran, Celine Dion, Drake, Florida Georgia Line, Cher, Imagine Dragons, John Legend, Lorde y mucho más.

Escucharemos, por ejemplo, el nuevo simple de esa chica que la rompió todo con “Wrecking Ball” quien volverá a una plataforma de televisión mundial para estrenar “Malibu”, la canción de su inminente próximo álbum.

Por otro lado, el espejo kitsch de la noche lo reflejará la intérprete canadiense Céline Dion que cantará la súper balada “My Heart Will Go On”, tema que cumple veinte años, no sin antes convertirse en uno de los más vendidos de una película. El álbum de “Titanic”, cabe decirlo, llegó al número uno de las lista de Billboard 200, y fue nombrado Soundtrack Álbum of the Year en los Billboard Music Awards de 1998.

Y para no ser menos, la icónica Cher, que este año cumple 71 años, se subirá al escenario de Las Vegas para cantar “Believe”, uno de los hits más vendidos de su extensa trayectoria. Ella recibirá de paso el premio “Icon”.

No cabe duda que las excentricidades las aportarán las figuras femeninas, teniendo en cuenta que la apoteótica Nicki Minaj abrirá la noche con una actuación de nueve minutos con los invitados especiales Jason Derulo, David Guetta y Lil Wayne.

Los anfitriones de la gala son Ludacris y Vanessa Hudgens.

Presencia latina

El galardón al mejor artista latino en los Billboard 2017 lo disputarán J Balvin, Juan Gabriel, Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam, mientras que el título de mejor canción latina pondrá en liza a Daddy Yankee (“Shaky Shaky”), Enrique Iglesias y Wisin (“Duele El Corazon”), Nicky Jam (“Hasta El Amanecer”), Shakira y Maluma (“Chantaje”), y Carlos Vives y Shakira (“La Bicicleta”).​

Asimismo, por el trofeo al mejor álbum latino competirán J Balvin (“Energía”), CNCO (“Primera Cita”), Juan Gabriel (“Los Dúo 2”), Juan Gabriel (“Vestido De Etiqueta: Por Eduardo Magallanes”) y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho (“Recuerden Mi Estilo”).

Esta es la lista completa de nominados a los Billboard 2017:

Top Artist:

Adele

Beyoncé

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Ariana Grande

Shawn Mendes

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

Top Artista Femenino:

Adele

Beyoncé

Ariana Grande

Rihanna

Sia

Top Artista Masculino:

Justin Bieber

Drake

Future

Shawn Mendes

The Weeknd

Top Hot 100 Song:

The Chainsmokers feat. Halsey, “Closer,”

The Chainsmokers feat. Daya, “Don’t Let Me Down”

Drake feat. WizKid & Kyla, “One Dance”

Justin Timberlake, “Can’t Stop the Feeling!”

Twenty One Pilots, “Heathens”

Top Billboard 200 Album:

Beyoncé, Lemonade

Drake, Views

Rihanna, Anti

Twenty One Pilots, Blurryface

The Weeknd, Starboy

Top New Artist:

Alessia Cara

Desiigner

Lil Uzi Vert

Lukas Graham

Zayn

Billboard Chart Achievement Award:

Luke Bryan

The Chainsmokers

Nicki Minaj

The Weeknd

Twenty One Pilots

Top Duo/Group:

The Chainsmokers

Coldplay

Florida Georgia Line

Guns N’ Roses

Twenty One Pilots

Top Billboard 200 Artist:

Beyoncé

Drake

Prince Twenty One Pilots

The Weeknd

Top Hot 100 Artist:

The Chainsmokers

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

Top Song Sales Artist:

The Chainsmokers

Drake

Prince

Justin Timberlake

Twenty One Pilots

Top Radio Songs Artist:

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

Top Streaming Songs Artist:

The Chainsmokers

Desiigner

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

