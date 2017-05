Tigres enviaron a Aníbal Sánchez a Triple A

Mayo 22, 2017 - 8:00 pm

Aníbal Sánchez, uno de los mejores lanzadores venezolanos de los último años, ha recibido este lunes una noticia que había venido sonando en los últimos tiempos, al ser bajado a la sucursal de Triple A de los Tigres de Detroit, en Toledo.

Tras dos primeros años en los que fue un verdadero as en la rotación felina, Sánchez ha venido en un claro declive en las últimas dos campañas, al punto de no haber iniciado ni un solo juego en la actual campaña. El maracayero de 33 años mostró una gran mejoría en el Spring Training, el cual había llenado de optimismo a la directiva y cuerpo técnico de Detroit, pero sus números en el primer mes y medio de la campaña no han sido los mejores.

En 2017, el derecho ha disputado ventiún entradas completas en once compromisos, tolerando 26 carreras (21 de ellas limpias), nueve cuadrangulares y teniendo efectividad de 9.00. El venezolano ha abanicado a 22 rivales y regaló nueve pasaportes.

Entre las campañas 2015 y 2016, Sánchez había tolerado 59 cuadrangulares y dejó récord de 17-23, por lo que la paciencia de Detroit terminó mermando.

Para muchos, la noticia cayó como una sorpresa, incluída la fanaticada de Detroit, quienes se mostraron disgustados por el movimiento en el róster. Warwick Saupold, de 27 años, tomará el lugar del criollo en el cuerpo monticular de los Tigres de Detroit.

Agencias