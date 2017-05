Tiger Woods afirmó buenos pronósticos de su operación y desea volver al golf profesional

Mayo 24, 2017 - 7:35 pm

El ex número uno del mundo, Tiger Woods, reveló este miércoles que se siente mejor de lo que ha estado durante años luego de su cirugía de espalda, y que sigue comprometido con regresar al golf profesional.

El 14 veces ganador de torneos de Gran Slam hizo las declaraciones en su blog, donde habló por primera vez sobre su cirugía de fusión del 20 de abril, su cuarta operación en la espalda desde 2010, y que interrumpió su campaña 2017 en la PGA.

“Ha pasado poco más de un mes desde que me sometieron a cirugía de fusión a mi espalda y es difícil expresar lo mucho mejor que siento”, dijo. “Fue un alivio inmediato del nervio. No me he sentido tan bien en años”, reveló.

Woods ganó por última vez un título importante en el Abierto de Estados Unidos de 2008, pese a tener una pierna rota, y se ausentó de los cuatro torneos mayores en 2016 y del Masters de Augusta del mes pasado.

“Hice todo lo posible para jugar en Augusta y estaba listo para ir”, declaró.”Desafortunadamente, fue algo parecido al Abierto de Estados Unidos de 2008. El dolor fue después del impacto cuando balanceé el club (el palo de golf) y pensé: ‘¿Puedo manejarlo?’ Esta vez la respuesta fue: probablemente no. Eso muestra el efecto que puede tener el dolor de un nervio”, añadió.

El ex número uno del mundo, de 41 años de edad, cuya épica carrera ha servido para popularizar el golf a su máxima expresión durante gran parte de los últimos 20 años, ha ganado 79 títulos de la PGA y está a tres de alcanzar el récord de más victorias, conseguido por su compatriota Sam Snead.

También está a cuatro títulos de igualar los 18 Gran Slams ganados por Jack Nicklaus. “En cuanto al regreso al golf competitivo, el pronóstico a largo plazo es positivo”. Reveló que ya empezó a caminar y hacer ejercicios ligeros y otras actividades cotidianas: “Mi cirujano y fisioterapeuta dicen que la operación fue exitosa”.

Luego de regresar de un retiro de 15 meses tras su tercera cirugía de espalda en su evento de caridad Hero World Challenge en las Bahamas, se perdió el corte en Torrey Pines de la PGA en enero pasado y se retiró de un evento del European Tour en Dubai en febrero.

“En abril necesitaba la última operación para aliviar el dolor de espalda y de piernas. Ya no podía vivir con el dolor que tuve”, indicó. “Intentamos todas las posibles rutas no quirúrgicas y nada funcionó, tuve días buenos y días malos, pero el dolor por lo general estaba allí, y no podía hacer mucho”, continuó.

Woods volvió a un nivel que describió como un punto bajo a finales de 2015 cuando luchaba por levantarse de la cama y jugar con sus hijos. “Tenía dolor del nervio por cualquier cosa que hiciera y estaba al final de mi cuerda”, subrayó.

Dijo que la “fusión” era una palabra espantosa, pero citó a otros jugadores que tuvieron operaciones similares de fusiones de disco o reemplazos.

Regresar a un movimiento de swing es algo que Woods no hará hasta agosto como muy pronto. “Todos han vuelto y han jugado, pero más que nada hizo que sus vidas fueran mejores”, manifestó.”Eso es lo más importante: que puedo tener una vida de nuevo con mis hijos”, acotó.

“Ahora mismo, mi único enfoque es la rehabilitación y hacer lo que los médicos me dicen. Me estoy concentrando en objetivos a corto plazo. Hay un largo camino por recorrer, pero como he dicho, las palabras no pueden expresar lo bien que se siente estar libre de dolor”, subrayó.

Agencias