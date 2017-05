Talentos del Sur desea extender su racha ganadora en casa frente a Petroleros del Zulia

Mayo 5, 2017 - 3:52 pm

Talentos del Sur se ha convertido en un equipo imbatible en el estadio de la Villa Bolivariana de San Francisco, donde ha sumado tres victorias y este domingo quiere conseguir su cuarto triunfo como local en el Torneo Apertura de la liga de bronce del fútbol nacional, cuando reciba la visita de Petroleros del Zulia, a partir de las 3:00 pm.

Los dirigidos por Hugo Gómez empezaron su faena en casa venciendo 2-1 al Zulia FC, luego batieron 3-0 a Atlético Mérida 3-0, y posteriormente superaron 2-1 a Atlético Rey, para totalizar 8 goles en su feudo de los 12 que posee en el campeonato. Los otros dos triunfos llegaron en la carretera ante los de Santa Bárbara y Petroleros con marcador de 2-1 y 3-0, respectivamente.

El estilo de juego ha sido nuestra fortaleza en el torneo, jugando tanto de local como de visitante, indicó Capitillo sobre el rendimiento del equipo. “Nosotros hemos sabido aprovechar las oportunidades en los partidos, para concretar las anotaciones”, anexó.

Talentos registra 15 puntos y lidera el Grupo Occidental I. “Esperamos que la fanática venga para el partido del domingo, y nos alienten durante los 90 minutos“, expresó el capitán rojiverde, Jordan Arcila.

Los sureños enfrentarán a ítalo Cabimas en la Serie de Oro

Los representantes de Talentos del Sur se medirán este sábado a ítalo Cabimas por la octava fecha de la Serie de Oro.

La sub 18 y sub 20 serán locales en San Francisco, mientras que la sub 14 y sub 16 jugarán en condición de visitante. Los sureños quieren salir del fondo de la tabla del grupo 13, y pueden hacerlo si consiguen sumar los 12 puntos en juego contra los de la Costa Oriental.

Prensa Talentos del Sur