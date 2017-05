Suspenderán venta de combustible a transportistas paralizados en Táchira

Mayo 12, 2017 - 9:53 am

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó que será suspendido suministro de combustibles a unidades de transporte urbano y suburbano en las 14 estaciones destinadas para el transporte.

Explicó que frente al resguardo indefinido de unidades anunciado por sindicato de transporte, “nosotros realizaremos un mantenimiento indefinido en 14 estaciones de servicio”.

Las estaciones están únicamente dedicadas a surtir de combustible al transporte público y “como no habrá transporte, no tiene sentido abrirlas”.

“Si no hay servicio de transporte para la población, tampoco hay suministro de combustible, decidimos con Pdvsa hacer este mantenimiento. Cuando decidan trabajar nuevamente para el pueblo, nosotros vamos reabrir estas estaciones, no es lógico que estén abiertas si no están laborando”, dijo el gobernador.

