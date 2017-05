Steve Kerr no estará en el banquillo de Golden State en el inicio de la final

Mayo 26, 2017 - 3:42 pm

El director general de Golden State Warriors, Bob Myers, dijo que Steve Kerr no está excluido de un regreso a la postemporada, pero la organización aún no sabe si el coach estará al frente del equipo en las finales de la NBA.

“Está haciendo todo menos entrenar, pero en este momento, no puede entrenar”, dijo Myers. “Desearía que yo pudiera decir que él estará, estoy seguro de que él también podría, pero ahí es donde estamos. Si algo cambia y él se siente mejor, me sentaré aquí, o mejor, él se sentaría aquí (en la banca), pero ahora mismo, no puedo decir que va a estar entrenando en las finales”.

Myers se dirigió a los medios después de la práctica el jueves. Los Warriors tienen un ‘descanso’ de cara a las Finales, que comienzan el 1 de junio.

Por ahora, no hay plazo para Kerr. Los Warriors le están dando todo el tiempo necesario para tener una recuperación completa. Myers espera que su entrenador pronto tome su lugar en la línea lateral, pero él entiende la batalla que Kerr está librando.

“Vamos a cruzar ese puente”, dijo Myers. “No sé si vendrá, sé que quiero que venga, ya veremos”, añadió.

El entrenador en funciones Mike Brown dice que su papel y su enfoque no ha cambiado.

“La forma en que continúo observando las cosas es que soy el entrenador hasta que me digan lo contrario”, dijo. “Pero no importa, sé que Steve va a estar siempre involucrado en todos los aspectos de nuestra preparación e incluso durante el curso de la siguiente ronda.”

Hace tres semanas, Kerr se sometió a un procedimiento en la Universidad de Duke para reparar una fuga de la médula espinal que le ha causado migrañas agonizantes y náuseas derivadas de la cirugía de espalda a la que se sometió hace casi dos años. Tomó una licencia de ausencia después de los dos primeros juegos de la serie de primera ronda contra los Portland Trail Blazers.

Kerr, a veces, se ha sentido mejor, pero todavía sigue teniendo cierto nivel de incomodidad.

Myers dijo que aunque Brown continuara como entrenador en jefe en el primer partido de la NBA, eso no significaría necesariamente un final a la vuelta de Kerr durante la serie.

“Creo que cualquier cosa es una opción”, dijo. “Esto es inusual y yo entiendo eso. Quiero saber la respuesta a eso también. No hay manera correcta o incorrecta de manejar esto solo preguntando cómo se siente. Tenemos que hablar entre nosotros mismos, espero que tengamos esa oportunidad para tomar esa determinación y eso significará que se siente mejor “.

Durante las últimas tres semanas, Kerr ha participado activamente en prácticas, reuniones, planificación de juegos y recientemente viajó con el equipo a San Antonio durante las finales de la Conferencia Oeste.

Myers dijo que la presencia de Kerr es muy poderosa de muchas maneras.

“Aunque no está en el banquillo, no se puede medir el impacto de todo lo demás”, dijo. “Algunas personas en la vida, sabes cuando están en la habitación y cuando no. Algunas personas en la vida, ni siquiera saben si están allí o no, pero sí sabes cuando Steve Kerr camina en la habitación. Él tiene esa presencia”.

Golden State espera al ganador de los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers en las finales de la Conferencia Este. Independientemente de quién gane esa serie, es un logro inmenso que los Warriors se dirijan a la ronda final por tercer año consecutivo.

Pero esta vez, la sensación no es exactamente la mismo.

“Tener que sentarse aquí y decir que el hombre que es responsable de estar en las Finales por tres años en una fila, en un momento que debe ser atesorar, no puede hacerlo, es doloroso, y sé es doloroso para él más que nadie “, dijo Myers.

Si Kerr es capaz de unirse al equipo en el banquillo o no, Myers dice que su entrenador está en el mejor lugar cuando está en el equipo.

“Este es su santuario”, dijo Myers. “A pesar de que está sufriendo, estar en casa o ser removido es realmente más difícil porque esta es su alegría, aunque es una alegría amortiguada en este momento, esto es lo mejor que siente”

.

ESPN / Noticia al Día