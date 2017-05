Stefany Hernández se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de BMX

Mayo 13, 2017 - 10:03 pm

Stefany Hernández se colgó la medalla de bronce en la tercera Copa del Mundo de BMX, que se disputó en Bélgica este fin de semana. En las mangas eliminatorias la venezolana tuvo una excelente actuación con amplio dominio en las rectas, siempre ubicada en los primeros tiempos.

En cuartos de final quedó en la tercera casilla y alcanzó su pase a la semifinal en donde se ubicó nuevamente en el tercer lugar. “Ha sido un avance importante en la recuperación de la rodilla, pues apenas hace seis semanas inicié los entrenamientos”, comentó Hernández.

“La final tuve una salida espectacular, iba de primera pero no cerré bien toda la línea y eso supo aprovecharlo Pajón. En la segunda curva en Zolder no tuve el espacio para cortar la curva y deje espacio para que se metiera Christensen y allí aseguré el tercer lugar, aunque me asusté mucho porque sentía que no llegaba, porque apenas estoy recuperándome. Debo decir que corrí con el corazón y con las ganas de representar a mi país”, dijo Stefany sobre su medalla de bronce, la primera presea que suma luego de la lesión en su rodilla.

Agencias